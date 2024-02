Podle informací Deníku sice Liberty jedná o zisku potenciálního silného investora, Sandžív Gupta ale údajně přímo o prodeji ostravské huti vůbec neuvažuje. Zřejmě tuší, že pokud huť najde cestu z krize, může mu do budoucna znovu sloužit jako bianco šek, na který napíše jakoukoli částku, kterou bude chtít z huti vyvést v rámci svého imperia.

CE Industries: Sledujeme situaci firem v oboru

Zatím to ale vypadá na neřízený pád. I proto získávají spekulace o možné koupi huti či alespoň významného podílu miliardářem Jaroslavem Strnadem na vážnosti. Přestože jeho holding CE Industries tyto konkrétní zákulisní informace nekomentuje, leccos naznačil.

„CE Industries se dlouhodobě zajímá i o hutní průmysl a ocelářství a sleduje situaci různých českých firem z tohoto oboru. Ke konkrétním společnostem se ale nebudeme vyjadřovat,“ řekl Deníku tiskový mluvčí CE Industries Andrej Čírtek.

VIDEO: Světelný park v Dolních Vítkovicích slavil úspěch. Vznikne znovu a lepší

Strnadova skupina zároveň striktně odmítla, že by byl v možném byznysplánu jakkoli zahrnut holding Czechoslovak Group jeho syna Michala Strnada, jak se objevilo v některých médiích. „Je to nesmysl, některá média a takzvaní odborníci navíc tyto dvě skupiny, CE Industries a Czechoslovak Group (CSG), spletli. Do portfolia CSG hutní průmysl nijak nezapadá, zmínky o válečném průmyslu jsou zcela, ale zcela zcestné,“ bylo potvrzeno Deníku.

Skupina tak reagovala na informace, které spekulovaly o tom, že by impéria otce a syna Strnadových spolupracovala a jednotlivá strojírenská odvětví by si vypomáhala. ČTK to řekli někteří analytici a finanční experti.

Liberty Steel Group Sandžíva Gupty koupilo huť za setrvalé kritiky odborů na přelomu let 2018 a 2019 za téměř 19 miliard korun. Podle některých kritiků vyvedl Ind za dobu vlastnictví z podniku více než dvakrát tolik.

Jak dobře je znáte? A všechny? Toto jsou miliardáři z Moravskoslezského kraje

Chrudimský podnikatel Jaroslav Strnad byl dlouhá léta spjat i s byznysem v Moravskoslezském kraji. Před šesti lety však celý svůj průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group, do kterého patří i kopřivnický výrobce automobilů Tatra Trucks, převedl na svého syna Michala. Sám se nyní realizuje prostřednictvím holdingu CE Industries založeného před čtyřmi lety.

K TÉMATU