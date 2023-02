Nedávno skončil v předsednictvu ANO hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, nyní zcela opouští řady hnutí primátor Ostravy Tomáš Macura. Stanislav Balík však obě situace rozlišuje. „Nesrovnával bych to. Když se pan Vondrák vzdal funkce místopředsedy, neznamenalo to vůbec nic. Předsednictvo hnutí ANO nefunguje, pan Babiš ani neví, jak se ten orgán jmenuje,“ uvedl k dění v minulém týdnu.

Situace ovlivňující vedení třetího největšího města v zemi je podle Stanislava Balíka jiná. „Navíc s ohledem na to, že rozhodnutí udělal primátor sám a s předstihem ve vztahu k příštím volbám, mám pocit, že to má promyšlené. Zdá se, že se nerozhodl bez přípravy a tuší, že situaci ustojí. Jinak by to nedávalo smysl,“ uvažuje politolog.

Zůstane primátorem? První muž Ostravy Tomáš Macura končí v ANO

„Patrně tuší, že má velkou převahu příznivců, aby jej podrželi, anebo kdyby se ukázalo, že jich je méně, že je už připraven odejít a založit si třeba vlastní klub nebo že hraje o budoucnost v jiném subjektu,“ uvedl Balík, který tipuje, že situace neskončí odchodem Tomáše Macury z pozice primátora.

Stanislav Balík.Zdroj: se svolením Stanislava Balíka.

Mnoho paralel z poslední doby srovnatelných s Macurovou situací jej nenapadá. „Snad jen někdejší tvář brněnského hnutí ANO Petr Vokřál při zrušení klubu zcela vystoupil,“ jmenuje někdejšího brněnského primátora. „Vinou zrušení buňky vystoupil z ANO, založil vlastní frakci a nic se nedělo. To už ale v tu chvíli nebyl primátor,“ popsal rozdíl v obou situacích. „V případě ANO si jiný podobný odchod z hnutí nevybavím, nicméně v jiných stranách, zejména v ODS, se to dříve dělo docela běžně,“ dodal pro Deník Stanislav Balík.