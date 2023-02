Jan Dohnal.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňJan Dohnal (ODS), náměstek primátora: Je to specifický případ, který nejde k ničemu přirovnat. Nechci to ani moc blíže komentovat, je to věc zastupitelského klubu ANO, jak se rozhodnou. Je to náš koaliční partner a budeme ctít koaliční smlouvu, rozhodně nebudeme sami iniciovat změnu a předkládat návrhy. Osobně očekávám, že Tomáše Macuru klub ve funkci potvrdí, ale samozřejmě mohou nominovat i někoho jiného. Kdyby k tomu došlo, určitě by se sešla koaliční ‚pětka‘ (ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti, pozn. red.), abychom prodiskutovali další postup. Z mého pohledu však není třeba cokoli měnit.

Andrea Hoffmannová.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňAndrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora:

Rozhodnutí pana Macury je jeho osobní záležitost a plně ho akceptuji. Jako primátor toho udělal pro Ostravu hodně a budu ráda, když budeme pokračovat v rozvoji Ostravy spolu i nadále. Komunální politika je především o konkrétních lidech, ne o stranických legitkách. Pokud se hnutí ANO rozhodne jinak, budu to ctít, jako koaliční partner nebudu zasahovat do personálních rozhodnutí.

Zbyněk Pražák.Zdroj: Deník/Petr JiříčekZbyněk Pražák (KDU-ČSL), náměstek primátora:

Po více než osmileté úspěšné spolupráci považuji pana primátora za opravdu schopného, pracovitého a poctivého člověka se silným respektem k demokratickým principům. Přestože v koaliční smlouvě máme zakotveno, že si nebudeme vzájemně lustrovat jednotlivé kandidáty do vedení města, jsem přesvědčen a přál bych si, aby klub hlasoval pragmaticky. Signály, které mám, byť ne od všech členů klubu, jsou takové, že budou podporovat pana primátora Macuru a nechtějí iniciovat změny. Pevně věřím, že se nic měnit nebude, ale nemohu to vyloučit.

Josef Babka.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňJosef Babka (Ostravská levice), opoziční zastupitel:

Primárně je to záležitost klubu ANO. Z jeho lůna vzešel a z jeho lůna odešel. Otázku nabídnutí funkce je možno si vyložit různě. Nabídne ji jen v klubu, tudíž nepředpokládám, že by vystoupil před zastupiteli a ptal se, jestli má jejich důvěru. Chce funkci nabídnout v klubu. Jinak to ostatně ani nejde, funkce primátora je obsazená. To kdyby jako primátor rezignoval a bylo nové hlasování, kde by se obhájil, pak ano. Pozval nás na jednání předsedů politických klubů příští úterý, tam uvidíme, jak se to vyvine.

Lukáš Semerák.Zdroj: Deník/Vladimír PryčekLukáš Semerák (Ostravak), opoziční zastupitel:

Je třeba si uvědomit, že máme pět měsíců po komunálních volbách a nyní prezidentské volby jasně ukázaly, že lidé v Ostravě, zejména na sídlištích v Porubě a Jihu, volí ANO, ne žádného Macuru, Bednáře nebo Baránkovou. Výsledky byly velmi podobné. Neexistuje fenomén Macura, voliči ANO volí hnutí jako takové, tak to je. Nyní je věcí klubu ANO, který si musí vyhodnotit, jestli bude stát za voliči, kteří volili hnutí ANO, nebo upřednostní jiný zájem. Členů je hodně, jednadvacet, jsou poměrně heterogenní a netuším, jak budou uvažovat. Vůči voličům hnutí ANO by bylo nepochybně férovější, kdyby klub nominoval svého zástupce, který bude za hnutí ANO. Tady však může ANO doplácet na to, že jeho členové mají obrovskou kumulací funkcí, je tam mnoho starostů, místostarostů.