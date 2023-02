Osudové pro něj bude číslo 21. Klub totiž zasedne a rozhodne v úterý 21. února odpoledne, den před zastupitelstvem města. A ortel nad ním vynese 21 politiků, kteří jsou v zastupitelském klubu ANO. „Já osobně pana primátora podpořím a vyjadřuji naději, že tak učiní i drtivá většina našeho klubu,“ uvedl na dotaz Deníku náměstek primátora Karel Malík, který se domnívá, že Tomáš Macura má ve vedení Ostravy své místo. „Město se pod jeho vedením posunuje rychle dopředu. Za sebe nevidím žádného jiného vhodného kandidáta,“ řekl jasně Malík.

Politolog Balík: Primátor Ostravy Macura to má promyšlené

Ne všichni považovali za vhodné téma jasně veřejně komentovat. „Toto téma bude předmětem jednání zastupitelského klubu. Do té doby se k této věci nebudu vyjadřovat, nezlobte se,“ omluvila se například starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová. „Budu rád za diskuzi k dané věci v našem klubu. Osobně návrh mám. Je také potřeba bavit se, co bude za tři roky. Vše chci probrat nejdříve na předsednictvu oblasti Ostrava a zastupitelském klubu. Děkuji za pochopení,“ reagoval starosta Jihu Martin Bednář. Jasný názor veřejně nesdělili ani někteří další.

Naopak jasno má místostarostka Ostravy-Jihu Hana Tichánková. „Bude záležet na vůli většiny, za mě osobně to byl ze strany pana primátora projev neloajality vůči současnému vedení ANO. Spíše bych se tedy přikláněla k tomu, že jestliže Tomáš Macura není členem hnutí, neměl by zůstat ani primátorem,“ řekla Tichánková, podle níž může hnutí nabídnout jiné kandidáty, nechce však předjímat rozhodnutí a zmiňovat konkrétní jména. „V zastupitelském klubu má ANO 21 členů, vhodný kandidát by se mezi nimi jistě etabloval,“ míní místostarostka.

Zůstane primátorem? První muž Ostravy Tomáš Macura končí v ANO

Starosta centrálního ostravského obvodu Petr Veselka primátora Macuru ve funkci podpoří. „Není lepšího primátora pro naše město. V minulosti vedl Ostravu dvě volební období, nyní třetí, a projekty, které za tu dobu připravil, si zaslouží, aby je on svou buldočí povahou a osobností dotáhl do konce. Je pro mě osobností a je úplně jedno, jestli je v hnutí ANO, nebo ne,“ deklaruje Veselka a připomíná Macurovu nestranickou minulost. „Už poprvé byl jako primátor zvolen za ANO, přestože ještě dlouho potom nebyl členem hnutí,“ odkazuje Veselka na Macurovo zvolení primátorem v roce 2014 a vstup do hnutí o tři roky později.

K TÉMATU

Jak to vidí poslanci z hnutí ANO?

Deník oslovil v otázce názoru na setrvání Tomáše Macury v primátorském křesle také poslance za ANO spjaté s regionem. Aleš Juchelka, „muž po Babišově boku“, naznačuje, že ANO v Ostravě disponuje celou řadou šikovných zastupitelů. „Bude záležet čistě na rozhodnutí zastupitelského klubu, protože co si vybavuji, centrální hnutí ANO nikdy nezasahovalo do vzniku ani dalšího vývoje koalic v regionech a městech. Nikdy befel nepřišel a také nyní bude záležet čistě na zvolených lidech,“ zdůrazňuje Juchelka, podle něhož by případné odvolání primátora nemělo vliv na kontinuitu.

„Bavíme se tu o potenciální výměně jednoho muže. Navíc on sám říkal, že zůstane součástí zastupitelského klubu ANO a bude s členy hnutí dále provázán, ať už sám členem zůstane, či nikoli,“ uvedl Juchelka, jenž do situace svým názorem nechce zasahovat. „Jsem členem ANO v nejspodnější linii, nejsem v žádných orgánech na žádné úrovni, nechávám to čistě na nich.“

Vystoupení z ANO: primátor Macura se rozhodne do neděle, hejtman Vondrák zůstává

To někdejší starostka Moravské Ostravy a Přívozu Zuzana Ožanová primátora veřejně podpořila. „Pan Macura byl primátorem i v době, kdy nebyl členem hnutí, a pro Ostravu toho hodně udělal. Být já nyní členy klubu, určitě zvážím jeho další setrvání ve funkci. Jeho přínos pro rozvoj Ostravy je ale tak výrazný, že bych mu s vysokou pravděpodobností dala důvěru, aby dokončil volební období jako primátor,“ uvedla Ožanová s přáním, aby její názor nikoho neovlivnil. Rozhodnutí Tomáše Macury očekávala. „Určitým způsobem vyvodil svou odpovědnost a jeho rozhodnutí bylo v souladu s tím, co trvale proklamoval. Byl konzistentním kritikem hnutí ANO a některých kroků, jeho odchod z hnutí nebyl překvapivý. Některé kroky kritizoval i pan hejtman Vondrák, ovšem ne tak hlasitě a ne tak často,“ srovnala oba „rebely“.