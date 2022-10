To, co bylo s trochou nadsázky jasné nejen po volbách, ale v podstatě už před nimi, se ve středu stalo definitivní. Tomáš Macura z hnutí ANO se oficiálně stal nejdéle sloužícím primátorem Ostravy. S mírnými rozpaky totiž započal své třetí funkční období. „Snad jsem tuto slavnostní chvíli moc nepokazil,“ pravil s úsměvem poté, co opomněl vyjádřit svůj souhlas se jmenováním.