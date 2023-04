Zprvu nevěděli, kolik jich vlastně bude. Řady hnutí ANO opouštěli následovníci primátora Tomáše Macury postupně. Nebýt posledního „přestupu“, mohli se jmenovat třeba Sedm statečných. Nakonec osmička letitých zastupitelů v nových barvách přijala jméno Jdeto!!!

Ostravská radnice, vpravo nahoře 8 zastupitelů, kteří opustili klub ANO, jejich jména najdete v přiložené fotogalerii.. | Foto: Koláž Deníku/Se souhlasem ANO, Lukáš Kaboň

Při nikam se neposouvajících jednáních o koalici z posledních dní to vypadá, že by přeci jen mohli v určité podobě zůstat ve vedení města.

Nedohodnou-li se ANO, Spolu, Ostravak, Starostové a Piráti na personálním složení rady, primárně postu primátora, začnou nová jednání s klubem, který zhruba měsíc nesl jméno Nezařazení. Řeč je o zastupitelích, kteří následovali primátora z ANO do nového uskupení.

Tomáš Macura, Zuzana Bajgarová, Kateřina Šebestová, Karel Malík, Miroslav Otisk, Ondřej Němeček, Robert Čep a Maxim Pachomov si nově říkají Jdeto!!! Shodou okolností to může symbolizovat změnu kurzu v jednáních o koalici, která se za poslední bezmála týden nikam neposunula, přestože politici jednají téměř denně.

„Tlačí nás čas. Kdyby jednání nenabrala dynamiku a zamrzla, otevřeme jednání s Nezařazenými (dnes už pod názvem Jdeto!!!, pozn. red.),“ uvedl v pondělí pro Deník Jan Dohnal (Spolu).

Ve skutečnosti však chce nový zastupitelský klub vyslat jinou jasnou zprávu.

„Roky řešíme neustálé reakce, že věci ve městě nejdou, jak by měly, že se musí dělat jinak. My říkáme, že to jinak jde a věci se dají realizovat podle našich představ,“ zdůvodnila pro Deník nový název zastupitelského klubu Zuzana Bajgarová.

„A je to se třemi vykřičníky,“ zdůraznila. Dostane klub možnost se stejnou vervou, ale v novém kabátě, aktivně prosazovat své zájmy i nadále?