Schovaný u sloupu a s dalekohledem na očích dohlíží nezvyklý ochránce zákona na řidiče na frekventované Bohumínské ulici nedaleko centra Ostravy. Nepotřebuje odpočinek, nemusí jíst, a dokonce nežádá mzdu.

Policista v Bohumínské ulici, Ostrava | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Hlídá úsek, kde by motoristé měli ze sedmdesátikilometrové rychlosti snížit na padesátku, jak velí nedaleká dopravní značka. Mnozí ji ale nerespektují. Situace se zlepšila poté, co se v daném místě objevila plechová maketa policisty. Postava vypadající jako skutečný ochránce zákona budí respekt a většinu řidičů dokáže přivést k rozumu.

Nejde však o aktivitu Policie ČR, městské policie ani ostravského magistrátu. Na předem vytipované místo ji umístila radnice městského obvodu Slezská Ostrava.

Maketa policisty děsí piráty v Ostravě, dali ji tam místní, mění i stanoviště

„Ano, dali jsme ji tam my. Jde o preventivní akci,“ vysvětlil Jan Král ze slezskoostravské radnice s tím, že časem může maketa změnit místo. Objeví se tam, kde si aktuální situace bude vyžaduje.

Stejná maketa policisty byla vloni k vidění v Ostravě-Martinově. Šlo ale o „partyzánskou“ akcí místních obyvatel, kterým došla trpělivost s motoristy, kteří v úseku s povolenou čtyřicetikilometrovou rychlostí jezdí někdy jako šílení.

„Je to super. Mnoho řidičů čtyřicítku nedodržuje. Je to tu hodně riskantní. Možná je to donutí zpomalit,“ uvedl tehdy Pavel Holoubek, obyvatel Martinova. Podporu vyjádřila i starostka obvodu Jolana Kavalková. Ta sice zřejmě věděla, kdo za vším stál, o jménech ale hovořit nechtěla.

Radary v akci: policistům neunikl ani "coural“. Přes Vřesinu jel pětadvacítkou

„Bylo jich více. Někde prostě figurínu sehnali,“ uvedla Kavalková s tím, že možná šlo o reakci na neúspěšnou snahu obvodu zajistit v ulici úsekové měření rychlosti, které již několik let funguje v nedalekých Třebovicích. Maketa po několika týdnech zmizela…