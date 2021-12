„Manželka by si jí ani nevšimla, kdyby nezačala štěkat. Kdo ví, jak dlouho tam byla,“ uvedl na sociálních sítích manžel zachránkyně. Následovalo přivolání hlídky městské policie. Fenka s rysy jezevčíka skončila v útulku v Ostravě-Třebovicích.

Jméno

Už má i jméno – Laila. Dostala ho od zaměstnance útulku. „Jména se většinou dávají tak, že vidíte pejska a najednou vám naskočí jméno,“ uvedla vedoucí útulku Martina Přikrylová.

Denně do útulku kvůli Laile volá několik lidí. Ptají se však na jezevčíka, protože taková byla prvotní informace na sociálních sítích. „Je to ale kříženec,“ zdůraznila Přikrylová. I tak je však poměrně velká šance, že Laila brzy najde nového páníčka, který se o ni postará. „Je veselá, pohodová, prostě spokojené štěňátko, nemá žádné trauma,“ uvedla Přikrylová, která se domnívá, že Laila byla u stromu přivázána jen několik hodin. „Určitě to nebyly dny,“ doplnila.

Nejen pejskaři nad počínáním neznámého člověka nechápavě kroutí hlavou. „Nemám slov. To normální člověk udělat nemůže. To může udělat jen… Raději pár teček, ať nejsem sprostý. Hlavně, že si ho paní všimla a nebylo jí to lhostejné. Patří jí velké poděkování a snad pejsek najde domov,“ uvedl na sociálních sítích Daniel.

Padala však i drsnější slova. „Lidé jsou fakt strašné svině, mělo by to být trestné!“ dodal další pisatel.

Objevily se i návrhy na potrestání. „Uvázala bych tam toho dotyčného, který tam pejska uvázal! Tohle přece normálně uvažující člověk neudělá! Tohle může udělat jenom bezpáteřní hyena!“ napsala Iva.

Podobné případy nejsou naštěstí časté. „Tohle se opravdu nestává často. Spíše u nás končí volně pobíhající psi,“ potvrdila vedoucí psího útulku.