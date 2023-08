„Na jedné straně město veškerá naše tvrzení popírá a říká, že se nic neděje, na straně druhé se brání, že přijmout jakákoli opatření by trvalo měsíce a že do té doby uzavírka skončí. Co dělali doteď? Co dělali, když se dopravní situace po dobu uzavírky řešila? To čekali, jestli nám to bude vadit, aby pak řekli, že teď už nic nesvedou?“ štve nejen Dietra Körnera.

„Na to město spoléhá, že za chvíli nevole přejde, ale my tu máme několik měsíce peklo,“ říká Dieter Körner. Lidem, jak v minulých týdnech Deníku sdělili, vadí nejen hustota provozu v místě, které na to není vhodné, ale i porušování předpisů, nepovolený vjezd nákladních vozidel, ničení nezpevněných ploch kolem cesty při vyhýbání se a zejména absence bezpečnosti. Nikdo z dotázaných by dnes silnici k chůzi nevyužil.

Město Hlučín odmítá, že by situace byla s ohledem na nutnost uzavírky něčím nestandardním. Lidé z Malánek však nesouhlasí a situaci řeší přes právníky po své ose. „Nikdo se s námi totiž nebavil,“ vyčítají městu mimo to, že mělo v ulici přijmout omezující opatření v dopravě.

„Zejména v návaznosti na místní znalost již od prvopočátku mimo jiné náš útvar spatřoval Vámi popisovaná možná rizika či komplikace právě na místní komunikaci Malánky, která není součástí navržených a vyznačených objízdných tras, avšak veřejnou místní komunikací pro účely objížďky nevhodnou. DI Opava v rámci prevence i přes skutečnost, že ve věci nebyl dotčeným orgánem, bezodkladně iniciativně telefonicky kontaktoval a informoval příslušný SSÚ, aby upozornil na možná rizika, například navýšení ‚zbytné dopravy‘,“ stojí v reakci dopravního inspektorátu Opava, který v místě eviduje „nežádoucí zvýšený provoz“. Vysokou nehodovost a porušování předpisů už nikoli.

Nástup, hymna, oslava i děkovačka. Bitva Hlučína s Baníkem táhla. Podívejte se

Nehoda se podle místních stala dosud jedna. „Vzhledem k tomu, že Váš podnět považujeme za relevantní, bude ze strany Policie ČR DI Opava a obvodního oddělení Hlučín ve spolupráci s Městskou policií Hlučín navýšen výkon služby v inkriminované lokalitě,“ píše se závěrem. Za „absolutně nešťastnou“ situaci pro Deník už dříve označil i Daniel Havlík, starosta Ludgeřovic, s nimiž problematická ulice z jedné strany sousedí.

Téma místní uzavírají slovy, že by „stačila jedna blbá značka“. Proč v Malánkách během uzavírky nestojí? „Pokud by se prokázala důvodnost, bylo by toto opatření účinné v řádu několika měsíců, přičemž předmětná uzavírka skončí zcela nejpozději na konci září 2023. Nehledě na to, že by to bylo opět o respektování značek samotnými řidiči,“ píše starosta lidem přes jejich právničku.

„Takže proto, že by lidé nedodržovali značku, ji tam raději ani nepostavíme? Chápeme to správně?“ táže se veřejně Dieter Körner, který po získání dat z iniciovaných měření hodlá podniknout další kroky. „Chci, aby za to někdo nesl odpovědnost,“ vyhlašuje.