/VIDEO, FOTO/ Řídit opravdové auto je snem mnoha dětí. Proměnit svůj sen ve skutečnost mohou v Centru bezpečné jízdy Libros v Ostravě. Zážitkové jízdy pro děti od pěti let zde provozují už devátým rokem. Malé ratolesti tak mohou zažít pár desítek minut jízdy za volantem auta v bezpečí polygonu. „Některé děti mají v autě během jízdy mnohem lepší reakce, než dospělí řidiči,“ říká instruktor dětské autoškoly Tomáš Přibyl.

Dětská autoškola pro nejmenší a mladé řidiče v polygonu Libros, 28. února 2024, Ostrava. | Video: Deník/Kateřina Součková

Od roku 2015 funguje v Ostravě neobvyklá instituce - dětská autoškola. Pojmenování může působit zavádějícím dojmem, protože skutečným cílem je zprostředkovat zážitek malým klukům a holkám, kteří usednou za volant opravdového osobního automobilu s manuální převodovkou.

„V Ostravě něco takového chybělo. Proto jsme vytvořili dětskou autoškolu, kde si mohou vyzkoušet, jak se auto řídí. Děti ani nemusí dosáhnout na pedály a přesto si jízdu v autě, nákladním vozidle nebo dokonce v bagru užijí,“ uvádí ředitel Centra bezpečné jízdy Libros David Selc.

Děti v autě nejedou samozřejmě samy. Vždy je doprovází zkušený instruktor se sdruženými pedály. „Vše začíná seznámením s vozidlem, kdy společně s dítětem absolvujeme první jízdu a vysvětluji mu, jak se chovat bezpečně. Pak už mě za volantem vystřídá malý řidič a já na sedadle spolujezdce mohu ovládat auto pomocí pedálů jako v autoškole. Děti jsou z jízd opravdu nadšené a často ani nechtějí z auta odejít,“ říká Tomáš Přibyl, vedoucí instruktor, který zážitkové jízdy s dětmi absolvuje.

Dětská autoškola je vhodná pro děti od pěti do sedmnácti let, ale využívají je i starší budoucí řidiči. „Rodiče tyto zážitkové jízdy kupují i starším dětem, například těsně před přihlášením do autoškoly. Chtějí zjistit, zda mají vůbec pro jízdu v autě vlohy, nebo jestli je řízení bude bavit,“ říká Selc. Za volantem se tak v dětské autoškole střídají děti různých věkových kategorií. Někteří mladí řidiči dokážou na polygonu i překvapit. „Už jsme tady měli i takové, kteří by mohli klidně vjet na běžnou vozovku a řízení by zvládali mnohem lépe než někteří dospělí,“ konstatuje instruktor řízení.

„Chodí k nám i osmnáctiletí studenti, kteří nemají žádné povědomí o řízení auta a chtějí vědět, do čeho jdou. Tady mohou v bezpečí uzavřeného polygonu získat sebevědomí při řízení na asfaltu. Pak si třeba řeknou, že je jízda autem mnohem lepší, než čekat na autobus,“ říká s úsměvem instruktor dětské autoškoly. V rámci zážitkových jízd se děti v Librosu naučí, jak například správně držet volant nebo jak bezpečně parkovat a couvat.

Zážitkové jízdy v Centru bezpečné jízdy Libros trvají od patnácti do 45 minut a cena se pohybuje od 1043 korun do 2227 korun. „Děti si mohou vyzkoušet nejen jízdu v osobním automobilu, ale také v Tatře Fénix nebo mohou usednout do opravdového bagru a zkusit s ním nabírat hlínu,“ vysvětluje ředitel Centra bezpečné jízdy Libros.

Malí řidiči po absolvování zážitkové jízdy na polygonu dostanou certifikát. Dospělí řidiči si zde zase mohou otestovat jízdy v nejrůznějších vozidlech od nákladních nebo závodních aut až po školu smyku.

Jak celá jízda malých řidičů v osobním automobilu na polygonu vypadá, si můžete prohlédnout v reportáži na začátku článku.