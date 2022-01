„Děti se učí a pracují ve velmi malých skupinách. Říkám jim, že neuniknou. Když děláme nějaké cvičení, tak jsou často na řadě. Neustále tak musí pracovat. Proto se nemůže stát, že by se při výuce nudily. Péči jako mají tady nikde jinde jen tak nenajdou,“ uvedla ředitelka školy Dana Petriková s tím, že jde o rodinnou školu. „Známe všechny naše žáky i jejich rodiny. Víme, v jakém prostředí vyrůstají a jaké podmínky doma mají. Proto tak umíme zohlednit, když někomu něco nejde tolik jako ostatním,“ pokračovala.

Staré Hamry, nádherné prostředí pro život, který ale není pro každého

Škola ve Starých Hamrech je sice malá, ovšem může se pochlubit nadstandardním vybavením. „Disponujeme novou jazykovou laboratoří i velkým množstvím online výukových programů a digitálních učebnic. K výuce také využíváme prostředí, ve kterém se nacházíme, takže pokud to jen trochu jde, děti se často učí venku. V červnu, září a říjnu jsou děti často venku. A to nejen při tělocviku, ale také při čtení, přírodovědě, vlastivědě nebo prvouce,“ přiblížila Petriková.

Ta si velmi pochvaluje také výborné vztahy ve škole. A to nejen mezi žáky, ale také mezi pedagogy a rodiči. „Naši žáci chodí rádi do školy, jsou rádi v kolektivu. Velmi pěkně se k sobě chovají. Starší automaticky pomáhají mladším, aniž bychom jim museli něco říkat. Kupříkladu při vybíjené starší žáci ty mladší vybíjejí slabě, nikoliv silnými ránami. Šikana či sociálně patologické jevy k nám vůbec nedorazily,“ podotkla Petriková.

„Výborné jsou také vztahy na pracovišti a s rodiči. Obrovsky nám pomáhá také vedení obce, které nám vychází vstříc. Všechno funguje na přátelské bázi,“ dodala.

Děti pak školu ve Starých Hamrech rády navštěvují i díky pedagogům, kteří je umí nadchnout. „Vymysleli si kupříkladu, že vyrobí obrovského jelena z přírodnin, které najdou a posbírají venku v přírodě. Tvořili jej dva měsíce. V nádherné půlroční dílo se zase změnila stavba města, které budovali ze špejlí a větviček. Žáci na něm pracovali i odpoledne mimo výuku. Sami si vymýšleli, co ve městě bude a co všechno v něm přistaví,“ popsala ředitelka.

„Když jsme tady jednou měli inspekci, nestačila se divit, že děti se chtěly učit i po konci vyučování. To jinde okamžitě vyskočí z lavic a ženou se co nejrychleji ze školy. U nás to bývá naopak. Inspektoři říkali, že něco takového ještě nezažili.“

Škola ve Starých Hamrech je pak specifická i tím, v jakém prostředí se nachází. „Jsme hraniční horskou obcí skládající se z osad a samot. A ve škole máme děti i z těchto lokalit. Občas k nám dojíždějí i ze Slovenska. Letos dojíždí jedna žákyně z Klokočova, takže někdy musí jet poměrně náročně. V zimě pak dělá velký problém sníh, sněhové kalamity, spadené stromy přes cestu. To děti ani učitelé ve městech neznají,“ konstatovala Petriková.

A nejen děti si oblíbily také výbornou kuchyni. „Naše kuchařka je vyhlášená. Vaří výborné obědy pro žáky i pro obec. Je maminkovská, vynikající. Když vydává jídlo, tak nejen výborně chutná, ale zároveň také pěkně vypadá. A to i v jídlo nosičích,“ zdůraznila.

„Pokud bych tu skončila, zase budu hledat malou vesnickou školu, čím menší, tím lepší. Děti tady mají výbornou péči, mají se tady skvěle, užíváme si to všichni navzájem. Občas se scházím s vysokoškolačkami, s nimiž jsem studovala. Když slyším, co si jinde žáci k učitelům dovolí, nestačím se divit. To u nás tyto problémy neznáme,“ řekla Petriková.

„Navíc na žáky pak slýcháme chválu z dalších škol, na které přestupují na druhý stupeň. Od nás jsou totiž naučené samostatnosti i tomu, že musí respektovat pravidla a nerušit ostatní. Když jim zadáme práci a přesvědčíme se, že všemu rozumí, tak už pak pracují samostatně, aniž bychom se jim museli nějak zvlášť věnovat. A z toho pak v budoucnu hodně čerpají,“ uzavřela Petriková.