/VIDEO, FOTOGALERIE/ Dětské malůvky proměňuje vyšíváním v originální kousky. Romana Sklář z Ostravy se po práci v dopravě rozhodla pro vlastní podnikání, k čemuž ji inspiroval její tříletý syn Alfréd…

Romana Sklář tvoří výšivky na přání, 10. července 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

„Nápad přišel v lednu, kdy jsem chtěla vytvořit nějakou vzpomínku na malůvky mého syna. A tak mě napadly výšivky na přání,“ uvádí podnikatelka na mateřské dovolené. V dubnu svou značku Alfie store vypustila do světa a nyní dostává na zpracování i kresby, které vytvořily děti před 20 lety.

Práci v rodinné firmě specializující se na kamionovou dopravu, toužila Romana Sklář z Ostravy vyměnit za vlastní podnikání. „Firmu jsem řídila s tátou. Jak sám říká - on z garáže, já od počítače. Je srdcař a jeho srdce bije v dopravě. Já toužila po něčem vlastním a domů jsem chodila s nejrůznějšími nápady, ale stále to nebylo to pravé,“ vzpomíná podnikatelka.

Díky tříletému synovi ji napadlo začít tvořit výšivky na přání. „V praxi to funguje tak, že dítě nakreslí obrázek, vyfotí se a zákazník si objedná na e-shopu produkt, na který se obrázek vyšije. Já v grafickém programu převedu malůvku do požadovaného formátu a vyšiji,“ popisuje proces zakladatelka značky Alfie store.

Ekologické materiály

Rodiče tak posílají namalované výtvory svých ratolestí, díky kterým Romana vytvoří originální kousky oblečení, které jsou zároveň i vzpomínkou na děti. Na jejím e-shopu si tak zákazníci mohou vybrat mikinu, tričko nebo plátěnou tašku z ekologických materiálů, na kterou vyšije daný obrázek.

Na první pohled jednoduchý proces vyžaduje pečlivou přípravu v dílně, kterou si maminka na mateřské dovolené vytvořila u sebe doma v pracovně, a vše týkající se startu značky si musela zajistit sama. „Nemohla jsem si vše nechat vytvořit od profesionálů, takže jsem po večerech, kdy syn spal, tvořila webové stránky, e-shop a sociální sítě. Po objednání vyšívacího stroje bylo třeba se naučit pracovat i se speciálním grafickým programem, který je k tomu potřeba a pak jsem pomalu mohla začít s budováním značky,“ vzpomíná Romana Sklář.

Po úpravě dětského dílka, které se následně vyšije na oblečení, přichází i zdlouhavá postprodukce, kdy je třeba odstřihnout všechny nitky navíc a zkontrolovat, zda je vše vyšité správně.

Umělecké dílo se poté posílá k zákazníkům, kteří originální kousek často věnují jako dárek. Vše dělá Romana sama v malé dílničce uprostřed čtyřpokojového bytu v době, kdy je tříletý syn ve školce. Právě jeho malůvky se staly pro majitelku Alfie store inspirací.

Zákazníci však neobjednávají pouze personalizované kousky, které jejich děti namalovaly v současné době. Mezi zakázkami se už objevila i taková, která podnikatelku dojala. „Když jsem se značkou začínala, tak mě nenapadlo, že budu tvořit vzpomínky i pro rodiče dětí, které už tady s námi bohužel nejsou,“ dodala majitelka Alfie store.