Mladá žena otěhotněla v posledním ročníku vysoké školy. Na začátku května porodila zdravou dceru. Když měla být propuštěna z porodnice, svěřila se sestrám, že nemá kde bydlet.

„Ihned jsem kontaktovala sociální pracovnici, a té se nakonec podařilo najít zařízení, kam mohla maminka s dcerou odejít,“ uvedla vrchní sestra Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava Markéta Omachtová a dodala: „Kolegyně přinesly oblečení a další věci, které dítě po narození potřebuje. A jsou rozhodnuté jí pomáhat i dál, pokud to bude potřeba.“

Příběh mladé studentky nenechal lhostejným ani Radka Maťuse, který pracuje jako administrativní pracovník v Covid centru FN Ostrava a vlastní rodinu zatím nezaložil. Paní Pavle přinesl pro dceru tašku plnou dětského oblečení.

„Podle mě jsou děti to největší štěstí, a já jsem rád, že i maminka to vnímá tak, že dcera není obtíž, ale v podstatě nový start,“ řekl po předání daru a dodal, že i on je připraven, pokud to bude potřeba, dál pomoci.

Maminka chce dokončit studium a učit děti

Paní Pavla byla z přístupu personálu kliniky upřímně dojatá a šťastná, že není na svou nečekanou situaci sama. „Všem moc děkuji za oblečení i zajištění pobytu ve Čtyřlístku, odkud už budu řešit další věci. Věřím, že studium za rok dokončím a budu učit děti.“

Do podobné situace jako Pavla se na Gynekologicko – porodnické klinice FN Ostrava dostanou ročně dvě až tři maminky. Většinou jim ale nakonec problémy pomůže vyřešit někdo z blízkých.