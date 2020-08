Zájem ze strany rodičů roste zejména teď, kdy jsou návštěvy povoleny jen maminkám. Kamera se pouze zprovozní v předem domluveném čase a rodiče tak mají možnost sledovat své dítě i v průběhu ošetřování sestřičkami.

„Byla jsem velice příjemně překvapená, že tato možnost existuje. Dceru jsem mohla sledovat, i když jsem ležela na oddělení. V domluvené chvíli se doma připojil k počítači i manžel a Amálku jsme sledovali společně. Je to velké plus, nemůžeme si to vynachválit. Obraz je totiž hodně kvalitní“, prozradila čerstvá maminka Tereza Bierská.

Další službou Oddělení neonatologie FN Ostrava je pořízení fotografie miminka krátce po porodu císařským řezem.

„Každé miminko, které k nám přivezeme z operačního sálu ihned vyfotíme, fotografii vytiskneme se jménem a údaji o váze a hodině narození. Lékař při informování o zdravotním stavu děťátka ji pak předá mamince, která po operačním porodu nemůže za svým miminkem přijít. Maminky jsou za tuto maličkost vděčné a v některých případech je to jejich první kontakt s miminkem. V případě, že si rodiče chtějí děťátko sami vyfotit nebo natočit, mají možnost vydesinfikovat si vlastní přístroj a vložit jej do speciálního obalu, který mohou bez obav použít,“ uvedla staniční sestra JIP Oddělení neonatologie Veronika Petrášová.

JIP Oddělení neonatologie FNO má kapacitu 23 lůžek. Hospitalizovány jsou zde děti předčasně narozené, ale i ty, které po narození vyžadují intenzivní péče.