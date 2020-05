Ifrane – Marrakesh – Berlín – Praha – Ostrava. Tak vypadala cesta Petry Pastorové a trenéra Otty Seitla z (nedobrovolně) prodlouženého přípravného pobytu v Maroku zpět do Česka.

STADION v Martinově, kde sportovkyně strávila svou karanténu, a to stylově při běhání. | Foto: Deník/Radek Luksza

Zachráncem české sportovní dvojice uvězněné kvůli čínské nákaze v letovisku zvaném „Africké Švýcarsko“ se svým způsobem stal trenér marocké atletické akademie jménem Abdo. „Zařídil nám hodně komplikovaný odvoz z Ifranu do Marrakeshe, odkud polská ambasáda vypravovala repatriační let do Varšavy,“ líčila Pastorová.