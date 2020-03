Přemyslovců se jmenuje ulice vedoucí od Mariánského náměstí ke zdejší radnici. Ve čtvrtek asi hodinu po poledni vypadá jako reklama na dodržování „omezení volného pohybu obyvatel“ v republice.

Jen na jejím jižním konci se hromadí lidé před pobočkou pošty a při čekání na její otevření vůbec nerespektují dvoumetrové rozestupy.

ON-LINE situaci v ČR a ve světě SLEDUJTE S NÁMI ZDE

Kvůli obrovské poptávce po rouškách se stává srdcem obvodu ne radnice, ale obchůdek napříč přes ulici. U Švadlenky, hlásá cedule nad dveřmi, kam se chodí po jednom, maximálně dvou. „Tkalouny, gumičky, látky,“ popisuje obsluha, co jde na odbyt nejvíce. K tomu samozřejmě hotové roušky, padesát korun za kus. Šijí je v zázemí prodejny.

Mladá tmavovlasá maminka čekající bez zakryté tváře bere hned tři, včetně malého modelu pro dcerku. „Jak se s tím dýchá?“ táže se náležitě vybavené blond kamarádky.

„Na p…!“ zazní ostravsky rázná odpověď. Další ochrany obličeje kupují tři školačky a peláší s nimi za roh. „Mají,“ raduje se na balkóně pan Josef s manželkou, jež je čekají.

Z terasy v nejvyšším patře domu – to už na náměstí – sleduje dění v prázdném obvodě sympaťák dávající svými transparenty najevo příslušnost k fanouškům Baníku. Mává bez masky, je vysoko. Ke koloritu tu patří stále strážníci, aby nepřizpůsobiví nepřepadali lidi.

„Sledujeme i nošení roušek, k jejich nasazení stačí přísný pohled,“ tvrdí hlídka.

Obavy z koronaviru či následků nerespektování rozhodnutí vlády jsou znát i v ghettu Červený kříž.

Omladina vyráží za nákupy (do práce nechodí, tento důvod pobývat venku odpadá) a má roušky přinejmenším pod bradou. Zle se s nimi ale jí, pije, kouří… Chrání se většinou i dospělí. A ti nejmenší si hrají bez zakrytých tvářiček mezi smetím.

„Mrtvé město,“ podotýká Ivan. S dcerou Charlottkou mají sami pro sebe známé dětské hřiště Dolina na sídlišti. I u obchodního centra „u hodin“ je pusto, jen Erik si čte denní tisk zalezlý v pivním stanu.

Pizzerie nazvaná po provozovateli Honzík působí v režimu „prodej přes okénko“. „Ale víceméně jen jídlo, pivo teď nejde,“ nechává se slyšet Honza.

Co dělá obvod?

Podle starosty Partika Hujduse, co může! On sám vyráží včera s rouškami do domu s pečovatelskou službou, místostarostové pak během úředních hodin měří na radnici příchozím teplotu (nikdo ji nemá zvýšenou), na úřadě je výdejna hotových jídel – s nabídkou od řízků s bramborovým salátem, přes špecle se špenátem až po žemlovku. Zřídili i rozvoz základních potravin, léků a drogistického zboží seniorům či obyvatelům v karanténě; objednává se na čísle 588 45 95 22. „Evidentně nejlépe tu funguje to, o co se postaráme sami,“ vzkazuje starosta Mariánských Hor a Hulvák. Nejzřetelnější je to podle něj právě na příkladu roušek, těch hodlá obvod rozdat v první fázi na půldruhého tisíce.