/VIDEO, FOTO/ Dvě sezony vystupuje jako rytíř Vítek, maskot hokejistů Vítkovic, o něco kratší dobu pak hřmí jako BazalBub, pekelník z ostravských dolů fotbalového Baníku Ostrava. V civilu je to Milan. A tohle je jeho příběh plný emocí.

Fanouškem obou klubů je odmala, byť na stadiony začal pravidelněji chodívat až v devatenácti s prvními výplatami. Dodnes, kdy už dělá klubům maskota, dojíždí z bezmála pětatřicet kilometrů vzdálené vesnice Rybí u Nového Jičína, kde do toho k vlastní práci ještě stíhá trénovat mladé fotbalisty.

Šance na „popularitu pod maskou“ se mu naskytla na přelomu let 2019 a 2020, kdy se v Ostravě a Třinci konalo juniorské mistrovství světa v hokeji. „Byl jsem tam přihlášen jako dobrovolník a doneslo se mi, že vypadl maskot. Ne ten turnajový, ale Kluk puk nadace Jakuba Voráčka,“ popisuje Milan své vůbec první alter ego.

Díky tomu se mu před začátkem minulé sezony ozvali z Vítkovic, kde potřebovali přeobsadit rytíře Vítka a krátce poté byl kontakt předán do Baníku Ostrava, kde maskota – pekelníka BazalBuba – teprve zaváděli. „Hlavní odlišností je, že jako BazalBub mohu mluvit, jako Vítek ne. Naopak na hokeji jsem k lidem blíž, dokážu je lépe vtahovat do dění a fanoušci jsou tam na maskota už více zvyklí, zatímco třeba kotel na fotbale s ním nijak nespolupracuje. Na Vítkovicích je to převážně o dětech a pubertálních slečnách, na Baníku je to více o interakci s dospělými, kterých je tam samozřejmě víc a jsou odvázanější,“ popisuje Milan hlavní rozdíly mezi kulisami i fanoušky.

Čestný jako rytíř, podlý jako čert

Být Vítek a BazalBub není totéž. Každému maskotu se snaží vtisknout jinou identitu. Jako rytíř je slušnější, čestnější, i když si kulišárny na dětech i dospělých neodpustí. Jako pekelník si prý může dovolovat víc. „V tichosti se za fanoušky připlížím a buďto bouchnu řinčícími vidlemi o zem, nebo počkám, až se otočí a leknou se sami. Rád si je vychutnávám,“ usmívá se Milan. Zejména na Městském stadionu, ale i v Ostravar Areně s úsměvem přijímá „úplatky“.

„Každý druhý zápas přijde chlap s opilou ženskou, vytáhne mobil a řekne, ať ji sáhnu na prsa. No, pěkných pár už jsem si jich obtěžkal,“ směje se muž, jenž si jeden takový pár vybavuje z obou ochozů.

„Je to příjemný bonus této práce. Nerad bych ale vypadal úchylně a nechci, ať ze mě mají ženy strach, ale když samy budou chtít, více takových zakázek beru. Některé dvanáctileté puberťačky na hokeji by se ale naopak mohly uklidnit, prosby o sahání na zadek odmítám,“ ujišťuje seriózně.

Milan přiznává, že pro peníze maskoty nedělá. „To by ani nešlo. Člověk to musí dělat srdcem, musí ho to bavit. Strašně mě hřeje u srdce, když vidím, jak se dětem maskot líbí, smějí se a mají z toho ten požadovaný zážitek,“ říká Milan s tím, že tyto okamžiky přebíjí výjimečné situace, kdy po něm většinou podnapilí fanoušci křičí, ať nezaclání a posílají ho do patřičných míst.

Rytířem Vítkem i BazalBubem plánuje být dlouhodobě, dokud o něj budou stát kluby a bude ho to bavit, o což strach nemá. Větším strašákem mohou být časové důvody či třeba termínové kolize, kterým se ale policie kvůli bezpečnosti a organizaci dopravy a také samotné kluby kvůli mnohdy společným fanouškům snaží vyhýbat.

Bude atakovat stovku zápasů

„Pouze jednou jsem musel na fotbale asi v 85. minutě skončit, aby mě už nezdrželi fanoušci, stihl jsem se převléct, přesunout na hokej a obléct do druhého kostýmu." Zejména na hokeji do něj už zvládl vypotit několik litrů potu, i proto, že pod dresem nosí hokejovou výstroj. „To abych aspoň trochu vypadal jako chlap, o to víc však dá role zabrat. Kolikrát se divím, že ty puberťačky se chtějí pořád ještě tulit,“ směje se muž, jemuž i známí už čas od času říkají Vítku.

Za dva roky vynechal na Vítkovicích pouze dva zápasy – z důvodu nemoci a poruchy auta. Na Baníku nechyběl. „V kostýmech jsem strávil už k devadesáti zápasům. Přes šedesát na Vítkovicích, ke třicítce na Baníku, k tomu mládežnické turnaje, nábory…“ vypočítává Milan, jemuž se ani v kostýmu nevyhýbají emoce. Došlo už i na slzy smutku.

„To bylo zrovna nedávno, po vyřazení Vítkovic v play-off. Snažil jsem se, ať to na mě není znát. Stejně jako bolest, když jsem si loni po derby s Třincem dával pěstí s těžkooděnci a nedošlo mi, že mají vyztužené rukavice. Co čert nechtěl, byla jich celá řada, na konci jsem měl i přes rytířovy rukavice sedřené veškeré klouby,“ uzavírá povídání Milan, který poslední dny tráví jako fanoušek na hokejovém šampionátu v lotyšské Rize. „A klidně tam napište, že jsem nezadaný,“ hlásí otevřeně. Možná se tak po vítkovickém hlasateli Lukáši Hudečkovi stane dalším, kdo „v práci“ najde štěstí.