A zase z Ostravy! Na divácky oblíbené počiny České televize, tedy krimiseriály Místo činu Ostrava a Stíny v mlze, naváže v relativně krátkém čase další minisérie z ostravského oddělení vražd. Na televizní obrazovky totiž míří třídílné drama s názvem Vedlejší produkt. O čem bude a v jakých rolích divákům známé herce představí?

Vedlejší produkt, Česká televize. | Foto: se souhlasem České televize

Třídílnou minisérii odvysílá Česká televize na svém prvním kanálu ve třech po sobě jdoucích nedělích. Začíná se 28. dubna ve 20.10 hodin. Vedlejší produkt, jak se počin z brzy zjevných důvodů nazývá, zkoumá otázku ceny za odhalení pravdy a zachycuje, kterak se detektivové kvůli nedokonalosti právního systému a vlastní posedlosti po dopadení zločince pohybují na hraně zákona.

Série klade otázky, zda například může být s pomocí nelegálních metod odhalený vrah stíhán a jestli jsme si před spravedlností opravdu všichni rovni. Hlavní postavou je detektiv Josef z ostravského oddělení vražd, který je za použití nelegálních postupů při dopadení brutálního vraha potrestán každoroční rutinní prověrkou nevyřešených vražd.

Právě díky tomu ale objeví případ osmnáctileté Evy. Tu před dvaceti lety někdo uškrtil v jejím bytě. Do promlčení vraždy zbývá šestnáct dnů a Josef se je rozhodne využít. Jeho touha najít vraha mu nebrání použít metody, které jsou opět na hraně zákona. Kam až je ochotný zajít, aby našel a usvědčil pachatele?

Kdo za Vedlejším produktem stojí?

„Je to příběh o lidech, kteří za každou cenu chtějí najít pravdu a potrestat viníka,“ vysvětluje producent Rastislav Šesták z DNA Production. Na Vedlejším produktu spolupracoval s producentkou ČT Kateřinou Ondřejkovou, která stojí například za zmíněnými a úspěšnými Stíny v mlze. „Děj této minisérie je plný zvratů, a to až do konce posledního dílu. Protože je napínavá, výborně natočená a skvěle zahraná,“ láká Ondřejková diváky.

Hlavního vyšetřovatele Josefa Krulicha hraje Tomáš Maštalír. Podle tvůrců má problém s autoritami a může působit jako „pes urvaný ze řetězu, který se řítí po stopě“. Jeho mladším parťákem v ostravské modrpartě je Michal Janoušek, jehož hraje Martin Hofmann. Oproti racionálnímu Josefovi je to pudový a emocionální typ vyšetřovatele, který často řeší situace tak, že do nich chodí všemi částmi těla, jen ne hlavou.

Šéfkou jim je v podání Zuzany Stivínové Petra Novotná, která se parťáky snaží držet v mezích zákona. Ve vedlejších rolích se ve Vedlejším produktu představí například Albert Čuba jako analytik, který hlavnímu hrdinovi nepřeje úspěch, nebo Pavla Beretová coby šéfka genetického ústavu, který pro mordpartu zpracovává analýzy DNA. Sérii, která se na pětadvaceti místech primárně na Ostravsku natáčela celkem třiadvacet dnů, režíroval Peter Bebjak.