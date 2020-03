"Chce jim umožnit vykonávat práci související s prevencí šíření nového typu koronaviru a léčbou osob, které onemocněly Covid - 19, tedy chorobou, kterou virus způsobuje," řekla mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská s tím, že město proto dalo dohromady plán péče o děti ve věku od tří do deseti let těchto zaměstnanců

„Již v minulém týdnu jsme rozhodli o přípravě tří středisek volného času a Domu dětí a mládeže v Porubě s celkovou kapacitou až 375 dětí ve věku od šesti do deseti let. Rozdělíme je do menších skupin po maximálně patnácti dětech. Všechna místa jsme také vybavili dezinfekcí a ochrannými rouškami, aby děti pobývaly v opravdu bezpečném prostředí. Fungovat začaly dnes,“ uvedla náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Dětské skupiny v těchto čtyřech zařízeních budou fungovat vždy od pondělí do pátku od sedmi do sedmnácti hodin. „Jsme ale schopni jít nad rámec tohoto opatření a zajistit péči o děti v systému 24/7, hlídání dětí může probíhat nonstop,“ doplnila náměstkyně Andrea Hoffmannová. Zájemci o tuto službu se již začali hlásit, první dítě nastoupilo dnes.

Část školek na území města byla postupně uzavírána již v minulých dnech. V úterý 17. března pak doporučila Rada města Ostravy obvodům zcela uzavřít jimi zřizované mateřské školy, a to do konce tohoto týdne.

„Děkuji pracovníkům středisek volného času, domova dětí a mládeže, mateřských škol a také městských obvodům, které jsou zřizovateli mateřských škol, za skvělou spolupráci v této nelehké situaci a za koordinaci postupu. Zároveň děkuji Fajne dílně, jejichž pracovníci ušili pro naše učitele roušky,“ poděkovala náměstkyně Andrea Hoffmannová.

Rodiče výše uvedených pracovníků mohou mladší děti umístit do vybraných školek, které zůstávají za tímto účelem otevřené.

Jedná se o tyto mateřské školy:

MŠ Čs. exilu 670, Poruba, tel.: 775 611 530

MŠ Ukrajinská 1530 -1531, Poruba, tel.: 775 560 535, 777 814 531

MŠ F. Formana 13, Dubina, tel. 596 711 804

MŠ Za Školou 1, Zábřeh, tel.: 602 511 622

MŠ Bohumínská 68, Slezská Ostrava, tel.: 724 232 388

MŠ Zámostní 31, Slezská Ostrava, tel.: 596 241 745

ZŠ a MŠ H. Salichové, Polanka nad Odrou, tel.: 596 931 563, 731 153 947

MŠ Dobroslavická 42/4, Plesná, tel.: 596 935 029, 774 042 311, 774 928 311

Firemní mateřská školka, Prokešovo nám. 8, Ostrava, tel.: 599 442 080

MŠ Těšínská, Radvanice, tel.: 596 232 782

V pohotovosti budou také mateřské školy v Moravské Ostravě, a to ZŠ a MŠ Ostrčilova a MŠ Na Jízdrárně 19, o jejich provozu rozhodne obvod Moravská Ostrava a Přívoz tento pátek.

Kontakty na zařízení pro hlídání děti ve věku 6 až 10 let:

SVČ Korunka, Mariánské Hory, tel.: 775104422

SVČ Gurťjevova, Jih, tel.: 739218326

SVČ Ostrčilova, Moravská Ostrava, tel.: 775598661, 775598662,

DDM M. Majerové, Poruba, tel.: 725037080