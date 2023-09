K rezignaci nevidí důvod

Primáře Michala Mačáka schůze i informace o plánované změně na postu primáře ortopedie překvapila. S tím, že by mělo být jeho místo v ohrožení, nepočítal. K tématu se prozatím nechce příliš vyjadřovat.

„Nerad bych o tom zatím blíže mluvil, ale ano, řeší se mé místo, mé odvolání,“ řekl Deníku Michal Mačák a potvrdil páteční schůzi. „Jednání skončilo tak, že jsem dostal na výběr: buďto mě odvolají, což pro vás jako lékaře zní nepříjemně, nebo můžu sám podat rezignaci,“ popsal své možnosti primář Mačák, který si tento týden vzal dovolenou a čas na rozmyšlenou.

„Následné kroky vzejdou z probíhajících jednání,“ popsala budoucí vývoj v této záležitosti mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská. Nemocnice patrně čekala, jak se primář rozhodne. Avšak ten už v pondělí v poledne poslal řediteli nemocnice Petru Uhligovi své rozhodnutí. „Neshledávám důvod k rezignaci, oddělení prosperuje,“ stručně tlumočí Mačák, co v odpovědi stojí.

Kdo má být nový primář?

Stále ještě úřadující primář si stojí za tím, jak oddělení pod jeho vedením vypadá. „Za těch dvanáct let, co ortopedii vedu, jsme velmi výdělečné a prosperující oddělení. Jen za poslední půlrok jsme třikrát převýšili nejlepší ekonomický výsledek. Je zvláštní, když se pak dozvíte, že vás chtějí odvolat,“ dodal Michal Mačák, jenž odmítá spekulovat o možných důvodech a spouštět mediální válku. „Na to jsem malý pán.“

Podle informací Deníku by po oficiálním potvrzení změny měl být primářem ortopedie na Fifejdách jmenován stávající ortoped tamního oddělení Milan Piatkovský.

K TÉMATU

O ortopedii na Fifejdách

Oddělení ortopedie v Městské nemocnici Ostrava disponuje celkem šedesáti lůžky, která jsou vybavena moderními přístroji a pomůckami. Na standardních odděleních je 54 lůžek a čtyři nadstandardní jednolůžkové pokoje. Součástí lůžkové části je jednotka intenzivní péče a uzavřená septická jednotka. Všechny pokoje jsou klimatizované. Ortopedie má k dispozici vlastní moderně vybavený operační trakt se dvěma sály.