Společnost Scenario s.r.o. se řadí k TOP společnostem na trhu v oblasti informačních technologií s přibližně 40ti zaměstnanci. Svými produkty a službami pokrývá území celé ČR a slaví 10 let svého působení. Právě nyní rozšiřujeme obchodní tým o další kolegy. Zákazníci jsou výhradně komerční firmy, státní správa a samospráva. Pro lidi, kteří nehledají stereotyp a chtějí být kreativní a svobodní k cestě za svým úspěchem nabízíme tzv. "Svobodu v práci" - zaměstnanec může rozhodovat o tom, kde, kdy, s kým a na jakém projektu budou pracovat, pokud to pro výkon dané profese bude účelné. Náplň práce: - vedení menšího kolektivu obchodních a produktových manažerů - vedení vlastní obchodní nebo produktové agendy Požadujeme: - aktivní přístup ke svěřeným úkolům - komunikativnost a velmi dobré vyjadřovací schopnosti - zkušenost s obchodem nebo znalosti IT Co nabízíme?: - Zajímavý plat a bonusy/provize na základě motivační složky - Vstřícný kolektiv kolegů se smyslem pro humor - Práci na hlavní pracovní poměr - Flexibilní pracovní dobu - Pracovní dny pondělí až pátek - Volné víkendy a svátky - Po nástupu zaškolení formou výukových materiálů (včetně video návodů) s podporou zkušených kolegů (Adaptační program) - Pravidelná školení a možnost dalšího vzdělávání - Mobil a PC či notebook i k soukromému použití - Sick days - Po zapracování možnost Home Office - Firemní a týmové akce - Výbornou kávu i mléko zdarma - Výborná dostupnost MHD a možnost parkování - Notebook a telefon k soukromému využití

