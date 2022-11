A výše zmíněné dámy se nyní staly opravdovými jedničkami ve svém oboru, protože vyšplhaly na metu v pole dance zatím úplně nejvyšší a nejtěžší, když minulý víkend vyhrály Mistrovství světa v pole a aerial sports pořádané organizací IPSF ve švýcarském Lausanne. Před sedmi lety přitom začínaly cvičit na lešenářské trubce na zahradě.

Bude tyč i na olympiádě?

Alena a Nikol se na mistrovství světa kvalifikovaly z květnového šampionátu v České republice, který vyhrály. Ve Švýcarsku soutěžily v kategorii senior doubles spolu s osmi dalšími páry z celého světa.

„Původně bylo dvojic deset, ale nakonec se jich zúčastnilo osm, důvodem odstoupení bývá většinou zranění. Tím, že jde o kategorii dvou holek, je tam ještě větší pravděpodobnost, že se něco stane. Závod je strašně specifický tím, že má opravdu těžká pravidla. Organizace IPSF usiluje o to, aby se pole dance zařadilo do programu olympijských her, takže pravidla musí být skutečně nějakým způsobem nastavena tak, aby to prošlo. Rozhoduje každý detail každého cviku na tyči, kdy musíme být v určitém úhlu, nesmíme se například dvě sekundy ani pohnout, objeví-li se jakákoli malá odchylka, už to není uznáno. Není o to jen být dobrý, ale hlavně rozumět pravidlům a řídit se jimi,“ řekla Deníku Alena Schaffartziková.

Vzhledem k tomu, že pole dance zatím na olympiádě není, bylo toto mistrovství pořádané IPSF dosavadním „topem“ v tomto sportu. „Výše už to zatím nejde. Jednou už jsme mistrovství světa vyhrály, ale pod jinou organizací a navíc i v jiné kategorii pole art, což je soutěž, která nemá tak přísná pravidla, je to spíše umění, sestava musí mít nějaký příběh. Ale toto byl opravdu pole sport, sportovní disciplína a pro všechny, kteří v pole dance závodí, je IPSF specifické ve své velké náročnosti,“ vysvětluje sympatická žena z Opavy, která je se svou sportovní parťačkou Nikol kolegyní i v práci, protože obě působí jako strážnice u Městské policie Ostrava.

Ze země na tyč

Alena a Nikol se společně věnují pole dance sedmým rokem. Od začátku cvičí ve dvojici a obě od malička dělaly sportovní gymnastiku, která má k pole dance vlastně dost blízko. „Jen jsme se přesunuly ze země na tyč. Výhoda byla v tom, že jsme měly ohebnost, sílu jsme ale musely získat pomocí tyče. S Niky jsme odmalička jedno tělo a jedna duše,“ usmívá se Alena Schaffartziková. A začátky byly zcela odlišné, než jaké mají třeba teď dívky nebo ženy ve studiích. „My jsme měly trenérku první tři měsíce, jenže pak otěhotněla a studio zavřela. A protože se nám blížily závody, tak jsme si musely pořídit nějakou tyč. Takže od Niky tatínek zalil betonem tyč na zahradě, a to samozřejmě nebyla klasická pole dance tyč, takže jsme měly spálenou celou kůži,“ vzpomíná se smíchem čerstvá mistryně světa.

Ačkoli je pole dance podle Aleny Schaffartzikové stále primárně ženskou záležitostí, pár mužů, kteří tento sport cvičí, se také najde. „Muži se tomu věnují, na soutěžích je spousta kategorií, včetně třeba smíšených párů. Je ale škoda, že sportovců mužů není více, protože oni jsou úžasní, se svou silou, kterou ženská nikdy nebude mít, si na tyči mohou dovolit úplně jiné triky,“ míní.

Kariéru v pole dance Alena s Nikol na hřebík ani po vítězství v šampionátu nevěší. „Rozhodně jsme neskončily, v pole dance chceme pokračovat, rozvíjet zase jiné zkušené holky, pomáhat jim s přípravou a také samy cvičit. Máme Instagram - ali_a_niky_poledance_doubles, na kterém hodně pracujeme, dáváme tam videa z tréninků, inspirujeme holky po celém světě, kdy od sebe odkoukáváme prvky, a to nás moc baví, takovou formou pole dance prezentovat. Něco nyní chystáme, ale úplně se to netýká poledance, nechceme ale zatím více prozrazovat,“ dodává Alena Schaffartziková.