Zaměstnanci huti Liberty, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání a mají trvalý pobyt v Ostravě-Jihu, mohou využít pomoc, kterou jim nabízí úřad nejlidnatějšího ostravského městského obvodu. A to hned několika způsoby.

Jedním z nich je bezplatná právní poradna pro obyvatele Ostravy-Jihu. „Službu mohou zdarma využít ti, kteří potřebují radu právníka a obávají se, že na něj nebudou mít peníze. Najdou ji v budově B v ulici Horní v Hrabůvce,“ říká starosta Martin Bednář s tím, že poradna funguje již několik let. „Letos jsme její provozní dobu rozšířili o dvě hodiny, k dispozici je tak každou středu od 13 do 18 hodin. Vzhledem k tomu, že je o ní mezi občany velký zájem, je lépe se předem objednat, a to na sekretariátu právního odboru, na lince 599 430 335.”

Obvod také prostřednictvím odboru sociální péče zajišťuje mimo jiné podporu osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi. Během úředních hodin i prostřednictvím terénních pracovníků. „Naši pracovníci odboru sociální péče poskytují nejen praktické informace o všech možnostech využití sociálních služeb, ale i administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek a informace o možnostech řešení konkrétních situací,“ poznamenává starosta Bednář.

Obrátit se na úřad mohou propuštění zaměstnanci Liberty také v případě, že bydlí v obecním bytě a budou mít problém s placením nájmu. Řešením může být jeho odložení, případně splátkový kalendář. Tyto případy je pak lépe řešit osobně na bytovém odboru v pondělí a středa vždy od 8 do 17 hodin.

„Stejnou pomoc u nás najdou samozřejmě i ostatní obyvatelé obvodu, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Pracovníci jednotlivých odborů jsou velmi zkušení a umí poradit i s hodně složitými a kritickými případy. Doporučuji všem neváhat, nestydět se a říci si o pomoc,“ dodává závěrem starosta Martin Bednář.