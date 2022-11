Petřkovice letos pro dětskou hematoonkologii v Olomouci vytvořily přes 600 věnců

Udo, který oslavil letos v srpnu sedmdesátku, naservíroval publiku jak písně vlastní kapely U.D.O. od roku 1987 až do roku 2021, tak samozřejmě ještě starší skladby Accept (Breaker, Fast as A Shark, Balls to the Wall…). „Metal never dies!“ loučil se zpěvák patřící se svým charakteristickým chraplavým hlasem mezi metalové ikony.