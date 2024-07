Jaké revoluční objevy v nukleární medicíně přinesl profesor Abass Alavi? Proč profesor Alavi považuje PET za zobrazovací metodu číslo jedna? Jak osobní tragédie nasměrovala profesora Alaviho k medicíně?

Profesor Alavi je významný vědec íránského původu, který v roce 1966 emigroval do Spojených států amerických. Celý svůj život zasvětil nukleární medicíně a patřil ke skupině, která jako první na světě použila 18F-fluorodeoxyglukózu k zobrazení metabolismu u člověka. Výzkumem v oblasti PET významně ovlivnil diagnózu řady onemocnění.

Na Pensylvánské univerzitě se stal průkopníkem klinického využití této metody. I když je mu více než osmdesát let, stále srší energií a elánem. „Je důležité komunikovat s mladými lidmi a přivádět je k nukleární medicíně. Myslím si, že PET je zobrazovací metodou číslo jedna. Budoucnost vidím v PET/CT a PET/MRI (magnetická rezonance), ne v osamocené modalitě CT, MRI nebo PET,“ řekl profesor Alavi a dodal: „Mladí lidé v medicíně by se měli zajímat o molekulární zobrazení. A je i na nás, kteří si už určitou cestou ve vědě prošli, aby jim to ukázali. Cílem by mělo být hledat nemoc v počátku, kdy je změna ještě na molekulární úrovni a jde ji tak efektivně léčit.“