Dopravní podnik Ostrava ve středu 23. listopadu představil nový tarif jízdného, který bude platný v ostravských hromadných prostředcích už od 10. prosince 2023. Úpravy cen nastanou u krátkodobých, ale i dlouhodobých jízdenek. Ceny za jízdné vzrostou pro všechny cestují.

Zákaznické centrum DPO. | Video: Deník/Petr Jiříček

Zdražení cen za jízdné oznámil Dopravní podnik Ostrava (DPO) ve středu 23. listopadu na tiskové konferenci. Nové vyšší ceny začnou platit již za několik dní, a to konkrétně od 10. prosince 2023. Cenově upraveny jsou krátkodobé i dlouhodobé jízdenky.

Bez přestupu za 23 korun

Dále bude dostupná desetiminutová krátkodobá jízdenka bez přestupu za 23 korun. Ostrava je rozdělená na zóny MĚSTO Ostrava a OSTRAVA XXL. Připlatí si i studenti, původně za roční jízdné v Ostravě zaplatili přes internet 1 200 korun, po zdražení 1 600 korun. Při připojení zóny OSTRAVA XLL studenti přes internet zaplatí 2 799 korun, předtím jízdenka stála o čtyři sta korun méně. Obyčejná nepřenosná jízdenka pro ostatní cestující se také prodražila o čtyři sta korun.

Na druhou stranu roční jízdné pro důchodce do šedesáti pěti let v zóně MĚSTO Ostrava zůstane stejné. Za OSTRAVU XXL důchodci přes internet zaplatí 3995 korun přes internet. „Udělali jsme maximum pro to, abychom současný tarif nastavili tak, jak nám ekonomická zátěž posledních let dovoluje,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Břetislav Riger. Dodal, že energie a mzdy jsou dvě významné položky, které se podepsaly na provozních nákladech městské hromadné dopravy.

Aktuální ceny uvedené na e-shopu DPO, 23. listopadu 2023.Zdroj: Repro: DPO

Vyšší ceny za přestup

Z 25 korun na 30 korun vzroste cena krátkodobé přestupní jízdenky. „Nově nabízíme přestupní šedesátiminutovou jízdenku, kdy bude možný bezplatný přestup do šedesáti minut z původních čtyřiceti pěti minut,“ doplnil Riger. Jízdenka bude stát 30 korun, zlevněná o polovinu méně.

„Důležité je zmínit, že celá koncepce cenové korekce tarifu je postavená na tom, aby podpořila nákup dlouhodobých jízdenek, protože vnímáne jako velkou příležitost, aby si cestující zakoupili dlouhodobou jízdenku a nestarali se dále o to, zda jsou odbaveni,“ informoval generální ředitel DPO Daniel Morys.

Ceny za dlouhodobé jízdné se liší na základě toho, zda je koupíte přes internet nebo na prodejně. Ceny na prodejně jsou podstatně vyšší - podrobný přehled najdete na webových stránkách DPO zde.