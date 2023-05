Změny, které chystá nové vedení města Ostravy, se dotknou také hromadné dopravy. Co všechno se chystá? Například audit v Dopravním podniku Ostrava (DPO).

Jaká bude Ostrava bez Tomáše Macury? Tuto otázku si poslední dobou lidé v moravskoslezské metropoli pokládají často. Deník vybral 5 bodů, které podle redakce nelze opomíjet a které se se změnou vládnoucí garnitury ukazují jako klíčové. Ve vybraných oblastech se totiž skutečně chystají velké věci - podívejte se a posuďte sami.

1. MHD

Nové vedení města Ostravy si posvítí na dopravní podnik. Chce mimo jiné přijít na důvod značně rostoucích požadavků na dotaci z města.

„Musíme přijít na to, co se tam děje. Není normální, aby se za několik let téměř zdvojnásobily jeho požadavky vůči městu, které dnes dosahují skoro tři miliardy,“ řekl Deníku radní pro dopravu Lukáš Semerák (Ostravak) s tím, že město si takové výdaje dlouhodobě nemůže dovolit.

Na auditu byla napříč novým vedením města shoda. Semerák také po dopravním podniku chce, aby znovu zavedl desetiminutovou jízdenku, kterou v rámci úspor zrušil na přelomu roku. Od té doby si lidé i při jízdách na krátké vzdálenosti musejí kupovat dražší 45minutovou jízdenku.

„DPO vydělává nemalé peníze z toho, že si cestující musejí koupit dražší jízdenku, ale ti lidé podle mých informací odchází do aut a musíme to řešit,“ dodal Semerák s tím, že chystá návrat oblíbené jízdenky k „popojíždění“. Zdůraznil však, že se jedná čistě o elektronickou verzi, znovuzavedení papírových jízdenek se rozhodně nechystá.

To však není jediná klíčová zpráva v oblasti hromadné dopravy. Na neurčito, patrně o zhruba půl roku, se odkládá projekt „ostravského metra“, tedy velké tramvajové revoluce. Důvodů je několik.

„Musíme vyladit připomínky obvodů, prověřit, že v krátkých intervalech mezi spoji bude mít DPO dostatek času na úklid a údržbu tramvají, a osobně nejsem ztotožněn ani s tím, že by se ve velkém přestupovalo na Karolině nebo Frýdlantských mostech, tedy místech, o kterých víme, že je tam situace špatná, a proto ji ještě zhoršíme,“ komentoval Semerák své rozhodnutí, s nímž už seznámil i DPO.

Podnik s odkladem spuštění projektu souhlasí, podle Semeráka by mohlo „ostravské metro“ začít fungovat v první polovině příštího roku. „Pro mě je hlavní, aby tu byl spokojený cestující a fungující podnik. Principiálně proti ‚ostravskému metru‘ nic nemám, ale nechci z cestujících dělat pokusné králíky. Odmítám verzi, že ho spustíme a budeme vše ladit za pochodu,“ dodal ostravský radní.