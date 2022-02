Ta funguje už nyní, leč podmínkou je každoroční nahrávání bezplatného kuponu na kartu. Změní se to? Záměr, aby senioři v Ostravě cestovali městskou hromadnou dopravou zdarma pouze na občanku bez dalších podmínek, dlouhodobě prosazují komunisté.

Nelíbí se jim, že si důchodci musejí každoročně obnovovat bezplatný kupon nahraný na ODISku či bankovní kartu.

„V roce 2015 se množina seniorů s nárokem na bezplatnou přepravu rozšířila, hranice se ze 70 let posunula na 65 let, současně však vznikla povinnost nahrávat si bezplatný kupon,“ připomněl kolegům genezi opoziční zastupitel Martin Juroška (KSČM), který přišel s návrhem hlasovat pro změnu a který, jak koalice opakovaně podotýká, je údajně až příliš vysazený na inovace v DPO i jejího ředitele osobně.

Nelíbí se mu hlavně administrativní zatěžování seniorů. „Obecně je spíše zbavujeme povinností, o čemž svědčí i to, že novou občanku místo deseti let dostávají na pětatřicet let,“ vysvětlil Juroška, o co mu jde.

Neplatičů by přibylo

Náměstek primátora pro dopravu Miroslav Svozil (ODS) mu – a zejména občanům – popsal důvody stávajícího stavu.

„Jeden důvod je ‚práce s lidmi‘, druhý, klíčovější, je ekonomický – potřebujeme vědět, kolik ostravských seniorů tuto službu využívá,“ uvedl Svozil, který Juroškovi vytkl, že téma nejprve neprojednal s příslušnými orgány a komisemi, což byl jeden z důvodů, proč se zastupitele o tématu dlouze dohadovali.

Evidence seniorů je nutná

Podle ředitele Dopravního podniku Ostrava Daniela Moryse je evidence cestujících seniorů nutná. „Díky tomu víme, že bezplatnou přepravu jich využívá zhruba třicet tisíc a jen díky dotaci města můžeme tuto službu vybraným cestujícím poskytovat,“ uvedl Morys s tím, že zhruba čtvrtina těchto seniorů je mimoostravských.

„Právě přespolní, kterým nestojí za to si kupon vyřídit, přispívají do kasy. Kdybychom nutnost registrace zrušili, přibylo by jich a o tržby za ně bychom přišli,“ zmínil ředitel hlavní důvod stávajícího stavu.

Dva pohledy

Návrh komunistů slovně podpořili také někteří další opoziční zastupitelé.

„Jakkoli ne vždy souzním s názory pana Jurošky, záměr tohoto návrhu usnesení ladí s pocitem, který bychom měli dodat občanům města, principem by měl být komfort cestujících, ne snaha získat od nich informace. Zvlášť, když to šlo dříve a jde to například v Olomouci,“ je přesvědčen Michal Mariánek z Ostravaka.Primátor Tomáš Macura (ANO) požádal, aby zastupitelé nepodceňovali technologickou gramotnost seniorů.

„Všichni ostatně zvládli i registraci na očkování, nebo jim v tom někdo pomohl. Většina z nich má i věrnostní programy obchodních řetězců a nečiní jim to sebemenší problémy,“ srovnal Macura jednotlivé kartičky.Zatím nerozhodliU komunistů nepochodil.

„I v Ostravě ve 21. století jsou lidé, kteří nepoužívají bankovní karty a chytré telefony, ale pro takové lidi zde zřejmě není pochopení. Nemůže ostatně úbytek cestujících v MHD souviset i s omezenými možnostmi pořízení jízdenky, než výhradně s covidem?“ nadhodil Juroška.

Politici se následně ve stále zamotanější diskusi unisono shodli, že téma a konkrétní možnosti nejprve skutečně projednají v dopravní komisi města, a až poté znovu přijdou s návrhem hlasovat o bezplatné přepravě pro seniory pouze na základě občanského průkazu. S ním v Ostravě už nyní cestují zdarma bez dalších podmínek senioři nad 75 let.