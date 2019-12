Charitní Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce do těchto oblastí od začátku nepokojů pravidelně přepravuje hygienické a potravinové balíky pomoci. Nápad uspořádat Mikulášskou nadílku a udělat tak radost dětem, které vyrůstají v prostředí války, přišel v roce 2017.

„Rozhodli jsme se Mikulášskou nadílku zorganizovat znovu i v letošním roce, protože předchozí dva ročníky byly velmi úspěšné a přinesly do tak nehostinného prostředí hodně dětské radosti,“ vysvětluje za Diecézní charitu ostravsko-opavskou vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Veronika Mechová.

Novinkou letošní nadílky je spolupráce s ukrajinskou Charitou Mariupol, která sídlí v blízkosti frontové linie a působí v jižní části bojových zón.

„Možnost podílet se na projektu Mikulášská nadílka pro děti v bojových zónách jsme velmi uvítali. Máme dobrý přehled o dětech, které zde žijí, a není tedy problém zjistit jejich přání. S Diecézní charitou ostravsko-opavskou budeme spolupracovat také v distribuci a předávání balíčků,“ zmínil otec Rostislav Sprinyuk, ředitel Charity Mariupol.

Letos bude možné obdarovat minimálně padesát dětí z míst Doněcké oblasti, která leží v bezprostřední blízkosti bojové linie. Dárci se mohou do Mikulášské nadílky zapojit pořízením konkrétního dárku (do 10. 12. 2019) nebo finančním příspěvkem (do 15. 12. 2019). Seznam všech dětí a jejich přání naleznou zájemci na webových stránkách www.adoptujsi.cz.

Mikulášská nadílka poputuje na Ukrajinu v sobotu 14. prosince 2019 a bude předána dětem ve městech Pervomajske, Pokrovsk, Selydove, Mariupol, Mikolajivka a okolí na svátek sv. Mikuláše, který se na Ukrajině slaví 19. prosince.

V loňském roce se díky štědrosti českých dárců podařilo získat přes 150 tisíc korun a obdarovat všech 80 dětí z databáze, které byly uveřejněny na webových stránkách Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.