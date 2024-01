Možná ani sám nečekal, jaký ohlas jeho fotka na sociální síti X vyvolá. V sobotu vyrazil ministr vnitra Vít Rakušan s dcerou na zamrzlý rybník. S hokejkou v ruce. S výkonem byl spokojen. Zřejmě nadmíru. Jaká je reakce z Ostravy?

Vítkovické roztleskávačky v akci | Video: Deník/Petr Jiříček

Sobota v odpočinkovém duchu a v kruhu nejbližších. Tak vypadala první část víkendu v podání ministra vnitra Víta Rakušana. Hlavu si na čerstvém vzduchu vyčistil natolik, že měl pak náladu na fóry.

„Dcera říkala, že mi to celkem šlo. Sobotní triumf hokejové kategorie U50. Nejpozději do neděle čekám telefonát z HC Vítkovice,“ vyťukal Rakušan na sociální síti X ke sdílené fotografii.

A coby rodák z Kolína rozproudil vlnu zájmu, proč zrovna Vítkovice. „Z HC Vítkovice? To si myslíš, že se jmenují po tobě, Víťas? A proč nepřestoupíš do nějakého rakouského klubu?“ tázal se jeden z diskutérů. „Doufám, že vám Vítkovice zavolají a vy místo ministra vnitra se bude věnovat něčemu, co vám jde. Tak ať to vyjde,“ popřál další.

Trafika zavřená, potraviny a lékárna bez klientů. Služby u Liberty skomírají

Ozvalo se také několik zjevných fanoušků ostravského celku, kteří s díky (nebo i bez nich) odmítli. Celkově ministr příspěvkem rozvířil emoce, pozitivně i negativně.

Ve Vítkovicích každopádně nemají na podobné vtipy momentálně čas. „O žádné souvislosti nevím, leda by se to řešilo v kruzích vyššího managementu,“ řekl ohledně možného angažování Rakušana mluvčí klubu Zdeněk Janiurek. Samozřejmě s nadsázkou. „Hrajeme co dva dny, zrovna odlétáme do Švédska k odvetě semifinále Ligy mistrů,“ upřesnil nedostatek prostoru na řešení tématu zástupce vítkovické Ridery.

Co nám to provedli? Zoufalí muži bloumají v nákupním centru Futurum v Ostravě

„Je to výborný nápad," souhlasil pro Deník i primátor Ostravy Jan Dohnal, sám velký fanoušek Vítkovic. „Pan ministr příspěvek sdílel i na facebooku a instagramu, označil jsem tam samotné Vítkovice, ať tuto vážnou posilu zváží,“ navrhl primátor Dohnal.

A jak je to tedy s Rakušanem a Vítkovicemi doopravdy? „Já nevím, tak nějak mě napadly první. Jsou tak nějak stabilně dobrý, ne?“ pokusil se ministr zlepšit si renomé mezi ostravskými fanoušky. Vysvětlil také, že snímek pořídil jeho kamarád. Do komentářů vložil ministr ještě další fotku s lapačkou, vyrážečkou a brankářskou hokejkou, své gólmanské dovednosti ale sám rovnou zkritizoval.

Obnova Městské nemocnice Ostrava. Cena nového projektu je 5,2 miliardy korun

„Škoda, že nejsem dobrý brankář.“ Minimálně ostravské brankářské duo Lukáš Klimeš – Matěj Machovský tak může zůstat v klidu. Prvně jmenovaný senzačním výkonem v neděli vynuloval Liberec, druhý zmíněný je pak (vedle kapitána Dominika Lakatoše) v pětičlenné nominaci na nejužitečnějšího hráče Ligy mistrů.