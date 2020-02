V bývalé dělnické kolonii Bedřiška, sociálně nejslabší části města, se stala vražda. Starý samotář je zabit úderem do hlavy. Pravděpodobně sekerou. A pak přijde další vražda ve stejné lokalitě. Bezdomovec. Také silná rána do hlavy, pravděpodobně sekerou.

Ale ani tím to nekončí, přijde ještě jedna vražda, tentokrát je obětí žena. Pochází však z jiného sociálního prostředí, ale také má na hlavě stopy po úderu sekerou.

Šéf ostravské kriminálky Kubelík začíná být nervózní, nerad by se objevil na televizních obrazovkách a pokoušel se tam vysvětlovat něco, co on ani jeho detektivové vysvětlit neumí.

SKUTEČNÉ PŘÍPADY

Po díle zasazeném z části do Tunisu se děj kriminálky vrací na jedno z nejznámějších míst v Ostravě, avšak s ne zrovna ideální pověstí.

„Díl je inspirovaný dvěma skutečnými případy, které se odehrály ve vyloučených lokalitách s obyvateli z nižších sociálních vrstev v devadesátých letech,“ upřesňuje spojitost s Bedřiškou producent seriálu Martin Froyda a dodává, že povaha skutečných případů byla natolik brutální, že si z nich scénáristé ponechali jen některé motivy bez brutality. Ve skutečnosti totiž byla některá těla nalezena rozčtvrcena.

V Bedřišce žije také velké množství Romů, a právě oni se jako komparz v tomto díle objeví v jedné dějové lince.

STAROSTA: SNAD TAM NAŠE OBČANY POZNÁM!

„Jednoho z Romů, jehož postava nese vedle skvělého hereckého výkonu i humornou linku, si zahrál Petr Bažo,“ prozradil Martin Froyda s tím, že jde o známého představitele romské komunity ze seriálu Most! (ten shodou okolností Česká televize po roce opakuje a vysílá ihned po Místě zločinu Ostrava, pozn. red.).

Z natáčení v Bedřišce je nadšený i mariánskohorský starosta Patrik Hujdus. „Mám radost, že se v Ostravě natáčí kriminálka a že filmaři přijeli k nám do obvodu. A jestliže si měli možnost zahrát v seriálu i místní obyvatelé, je to určitě zajímavá zkušenost,“ řekl Deníku Hujdus, který s oblibou sleduje všechny díly seriálu a na ten dnešní se těší o to víc. „Třeba tam naše obyvatele poznám.“