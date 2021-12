"Zdravotní středisko Mediland má zájem rozšířit své služby a chtělo by koupit část pozemků za objektem, které patří ZŠ a MŠ B. Dvorského. My však v témže místě budeme modernizovat velké travnaté hřiště, takže se tomu tento soukromý projekt musel z části přizpůsobit. K prodeji pozemků a rozšíření služeb o další doktory by ale v budoucnu mělo dojít," říká v rozhovoru pro Deník místostarosta Ostravy-Jihu Otakar Šimík s tím, že vedení radnice je ozhodně pro.

"Specializované zdravotní středisko je místními obyvateli hojně navštěvováno. Dokonce zde na oční kliniku jezdí i hodně Poláků. Chtěli bychom se samozřejmě zasadit o to, aby přibyli lékaři z poptávaných oborů," vysvětluje.

Jak rozsáhle pojmete otázku modernizace školního hřiště?

Travnaté hřiště zaujímá poměrně velkolepý prostor, není však v adekvátním stavu. Kolem něj plánujeme vybudovat také nový atletický ovál. Tato škola je sportem nabitá, fungují zde atletické, fotbalové a nově i hokejové třídy. A mimo školní areál musíme řešit třeba otázku vnitrobloků, protože je zde stejně jako na každém sídlišti napjatá situace s parkováním a ulice nejdou nafouknout.

Jak to hodláte řešit u vás?

Vnitrobloky využíváme k podzemním garážím, na kterých jsme vybudovali oplocená dětská hřiště či odpočinkové plochy. Takových bloků tady máme vícero. Nyní řešíme pilotní projekt nejzchátralejšího parkovacího objektu. Opravit, nebo strhnout? A co vybudovat na něm? Jelikož je to uzavřený vnitroblok, hluk hrajících si dětí se tam hodně rozléhá a vede to ke generačnímu střetu. Není to všude úplně vhodné, navíc ta hřiště obsazují mnohdy puberťáci, pro které tyto prvky nejsou určené. Bereme to jako podnět, co tady vybudovat pro teenagery, aby i oni měli v Bělském Lese své zázemí. Je to o tom uspokojit všechny věkové kategorie obyvatel, což není vždy jednoduché. Velmi nás proto těší, že někteří lidé také sami šikovně využívají participativního rozpočtu, v rámci něhož se i přímo v Bělském Lese realizovalo několik projektů.

K čemu se ve vnitroblocích v otázce parkování přikláníte vy?

Nejsem zastáncem toho, aby se objekty úplně bouraly. Zrekonstruujme je. Navíc u některých objektů už jsme odstranili travnaté valy a prostor využili k dalšímu podélnému parkování na povrchu. Což ale nemůžeme udělat najednou všude, jestliže objekty chceme rekonstruovat. Místa, do kterých bychom nyní investovali, bychom tím hned zničili. Ale není to tak, že bychom se zbavovali zeleně. Naopak to, co ubereme po stranách, plánujeme vynahradit tak, že na některých parkovacích objektech vybudujeme zelené střechy, aby se vnitrobloky v létě tolik nepřehřívaly. A zlepšení čeká také cyklisty.

Jaké?

Mezi Dakotou a naším velkým kruhovým objezdem je úsek, kde místy cykostezka je, místy ne. Připravili jsme proto projekt, který jsme předali městu, jež cyklostezku na své náklady dobuduje. Vznikne tak v podstatě jednotná cyklostezka od Hrabové a Hrabůvky, přes Bělský Les až do Výškovic.

Vy sám shodou okolností bydlíte přímo v Bělském Lese. Považujete tuto čtvrť za ideální místo k životu v Ostravě-Jihu?

Bydlím tady už asi dvanáct let. Mám pejska, s nímž často chodím ven, takže mi dosah přírody vyhovuje. Jsem rád, že se díky mému podnětu podařilo zvýšit bezpečnost přechodu mezi městskou částí a lesem vybudováním středového ostrůvku na přechodu pro chodce a svedením dopravy do jednoho pruhu. Věřím, že to ocenili i řidiči, kteří díky úpravám mohou v místě odbočit na ulici Zd. Chalabaly, což přispívá k významnému snížení provozu na poměrně úzké Vaňkově ulici v blízkosti základní školy. Navíc tady není – alespoň v porovnání s jinými částmi Jihu a v kontextu toho, co jsem řekl – problém s parkováním až tak kritický, takže když jsem před lety řešit přechod z městského bytu, jednoznačně jsem tady chtěl zůstat. Jsem vášnivý cyklista a pejskař, takže mít na dosah les a velkou louku s volným výběhem, je pro mě výhra.