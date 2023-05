Ve výběhu servalů v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava mohou návštěvníci vidět dvě mláďata. Koťata se narodila začátkem dubna. První týdny trávila se svou matkou převážně ve vnitřních prostorech, které nejsou veřejnosti přístupné, ale nyní se už objevují i ve venkovním výběhu. Především děti jsou z nich nadšené.

Takhle vypadají měsíční koťata servalů. | Foto: Zoo Ostrava/Johanka Tomanová

Mláďata porodila samice, která už je zkušenou a starostlivou matkou. V minulých letech odchovala celkem pět koťat. Letošní mláďata, která se narodila 4. dubna, jsou tedy šestým a sedmým odchovávaným mládětem páru sestaveného v roce 2017.

Zoo Ostrava chová tyto malé kočkovité šelmy od roku 1989 a celkem se zde podařilo odchovat na tři desítky koťat.

První týdny trávila samice s mláďaty téměř výhradně ve vnitřních prostorech (i s ohledem na chladnější počasí), nyní už se ale stále častěji zdržují ve venkovním výběhu nedaleko Pavilonu indických šelem.

Servalí dvojčata:

Po zhruba měsíci od narození (9. dubna) provedli chovatelé první veterinární kontrolu, pří níž provedli preventivní odčervení a kontrolu pohlaví. Mělo by se jednat o pár - samce a samici. Pohlaví ale bude stoprocentně potvrzeno až při druhé kontrole začátkem června.

Serval (Leptailurus serval)



Vyskytuje v Africe s výjimkou Sahary, vzácně v Alžírsku, Tunisku a Maroku. Obývá travnaté savany a rád se zdržuje i v blízkosti vod, kde může lovit i žáby a ryby, troufne si dokonce i na plameňáky.



Lovu v trávě je přizpůsoben delšími končetinami. Díky nim a dlouhému krku může zvednout hlavu až do výše 75 cm nad zemí. Obratně loví nejen drobné savce, ale i ptáky – když vyplašený pták vzlétne, vyskočí za ním až 2 m vysoko a chytne ho v letu. Vzácně loví malé antilopy a chytá také hmyz.



Žije samotářsky (obývá území o rozloze asi tří km2), se samicí se samec potkává pouze krátce v období rozmnožování. Samice rodí po 70 až 79 denní březosti 1 až 3 mláďata. V lidské péči se často i samec podílí na výchově, a rodina tak může zůstávat do dospělosti mláďat spolu. Dožívá se až 20 let. Velmi vzácně může vytvářet černou (melanickou) formu srsti.