Výměnný pobyt na ostravské střední škole má za sebou čtveřice norských studentů oboru uměleckého kovářství. Během třítýdenní návštěvy se učili pracovat s designem nebo navrhovat ve 3D.

Návštěva norských studentů v Ostravě, 9. února 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

„Studenti k nám dorazili v rámci výměnného pobytu Erasmus. Oslovila nás norská škola s tím, že by s námi chtěla spolupracovat. V listopadu jsme je s několika studenty navštívili my, teď zase na oplátku přijeli čtyři studenti k nám,“ uvedl zástupce ředitele Střední umělecké školy Ave Art Marek Břuska. Studenti působí na střední škole Odda VGS v městečku Odda na jihu Norska.

„Při návštěvě českých studentů v Norsku jsme se učili vyrábět sekery klasickým starým způsobem. Jejich škola je zaměřená na řemeslnou část, kde vyrábí především nářadí pro lodní kování. U nás se Norové učí naopak designovou stránku, takže 3D navrhování nebo modelování v hlíně,“ popisoval Břuska. Čtveřice studentů se tak po teoretické stránce jejich stáže přesunula do kovárny v ostravských Vítkovicích, která zde funguje už od roku 1930.

Na výměnném pobytu si norští studenti pochvalují zejména zkoušení nových technik. „Naučili jsme se tady i více pracovat s designem. Jeden z učitelů nám například ukazoval specifickou práci s kovem, která je více umělecká,“ uvedl jednadvacetiletý student kovářství Erik Skaarer Jerve, který kovářství v Norsku studuje už dva a půl roku.

Téměř měsíční stáž norských studentů oceňují kromě místních studentů i učitelé, a to zejména kvůli vzájemné inspiraci. „Kromě nové jazykové vybavenosti je skvělé, že každý kovář má svůj styl práce a je fajn vidět, jak jednu totožnou věci vytváří každý kovář jinak,“ dodal Břuska.

Umělecké kovářství se na Střední umělecké škole Ave Art vyučuje od založení školy. Obor ale nepatří mezi ty nejžádanější. „Děláme vše pro to, aby se toto řemeslo udrželo. Absolventi oboru kovářství se tím mohou uživit, a nebo studují dál, například sochařství či design. V Norsku mají toto řemeslo chráněné tamním ministerstvem kultury. Tady to tak bohužel není. Norové mají k tomuto oboru zkrátka jiný vztah, než my tady,“ uvedl ředitel Ave Art Jaroslav Prokop.