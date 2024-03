Hektika a časový skluz. Ty zpočátku provázely studenty na novém studijním programu Zubního lékařství. Studium si ale i přesto chválí. Pozitivní ohlasy se týkají především praktické výuky, komorního složení a vyučujících.

Slavnostní zahájení studia oboru zubního lékařství, 23. října 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Studenti stomatologie na Ostravské univerzitě pokračují v plné sestavě i ve druhém semestru. Vloni na podzim jich do nově otevřeného studijního programu nastoupilo dvacet. Ostrava se tak stala dalším městem v republice, kde se studenti mohou připravit na budoucí povolání v odvětví stomatologie. Jednou z nich je také Klára Čermáková, která na stomatologii přešla z programu všeobecného lékařství. „Pro ty z nás, kteří už byli v kontaktu s nějakým zdravotnickým studiem, ten přesun nebyl tak obtížný, jako třeba pro spolužáky z nezdravotnických oborů,“ říká Čermáková.

Jelikož studenti začali s výukou až v polovině probíhajícího podzimního semestru, ocitli se v obrovském studijním defektu. „Museli jsme dohánět extrémní množství učiva a asi jsme to všichni vnímali tak, že trošičku nestíháme,“ popisuje Čermáková. Do školy museli chodit i v lednu, kdy je standardně už zkouškové období. Podle Čermákové se jim ale defekt dohnat povedlo a v aktuálním letním semestru už ho nepociťují.

VIDEO: Dvacet statečných. Na Ostravské univerzitě začala výuka budoucích zubařů

Další aspekt, se kterým se musela dvacítka studentů potýkat byla fluktuace informací. „Na začátku toho prvního semestru se na nás valilo plno informací, ale zároveň jsme toho také plno nevěděli. Třeba jakým způsobem nám budou ukončeny předměty nebo jakou formou budou probíhat zkoušky a zápočty. Všechno jsme se dozvídali v průběhu,“ vzpomíná Čermáková. I na vyučujících zubních předmětů studenti pozorovali lehkou zmatenost a improvizaci. Ve výsledku se všem studentům podařilo první semestr úspěšně uzavřít, a to hlavně díky spolupráci obou stran.

Praktická výuka jako gró

Studijní program je navržen podle postupů moderní stomatologie, což se odráží i na zařazení praktické výuky od samého začátku. „Určitě pro nás všechny byly nejvíce přínosné cvičení z prekliniky, kde jsme už od druhého týdne vrtali,“ vzpomíná studentka Karolína Ptáčková. Prostory lékařské fakulty disponují učebnami s fantomy, tedy umělými lidskými hlavami se zuby, na kterých se studenti učí praktické výkony. Podle Čermákové je práce na fantomech všechny neskutečně baví a díky nim se toho chtějí učit více.

Nový obor otevřen. Budoucí zubaři nastoupí ke studiu v Ostravě již během října

Oproti všeobecnému lékařství, kam se může dostat až 135 uchazečů, je kapacita pro výuku stomatologie mnohonásobně menší. Navýšení kapacity prozatím není v plánu z důvodu prostorové a personální náročnosti výuky. „Je třeba si uvědomit, že výuka stomatologů je značně odlišná od výuky všeobecného lékařství. A to v tom smyslu, že absolvent studijního programu zubní lékařství může následující den po promoci nastoupit do vlastní ordinace a ošetřovat pacienty prakticky bez dozoru. To absolvent všeobecného lékařství po skončení studia nemůže,“ sdělila mluvčí Lékařské fakulty OU Hana Hanke. Vyučující programu proto musí vést budoucí zubaře prakticky a k co největší samostatnosti. „Ten přístup, který k nám vyučující mají je perfektní. Tím, že máme malou třídu, tak se zvládnou věnovat opravdu všem,“ uvádí studentka Adéla Lichá.

Poprvé v historii: Lékařská fakulta v Ostravě vyhlíží studenty stomatologie

Přetlak zájemců o lékařské obory, kterých je obvykle v řádu stovek, s sebou často nese i určitou míru soutěživosti. Ta se pak může vyskytovat i dále při studiu. „Za ten půlrok, co tam jsme, jsem si žádné rivality nevšimla. I kvůli chaotickému startu semestru to bylo ze začátku pro nás všechny velmi náročné, a naopak jsme si navzájem pomáhali,“ říká Ptáčková. Přátelský kolektiv připisuje i tomu, že je studujících tak malý počet, oproti větším univerzitám, kde jsou třeba čtyři zubařské kruhy po 15 studentech.

Vyhlídky do budoucna

Spuštění programu Zubního lékařství považovala za dobrý krok i MDDr. Tereza Boženská. Ostravská rodačka absolvovala studium stomatologie na univerzitě v Hradci Králové a následně se vrátila vykonávat zubařské povolání zpět do Ostravy. „Ty pracovní příležitosti tady jsou, převážně na moderních klinikách a absolventi z Ostravy by na to měli být dobře připraveni. Z mého pohledu dokonce možná lépe něž na jiných fakultách, kde ta výuka někdy není tak moderní,“ uvedla Boženská.

V kraji nemá zubaře 157 tisíc lidí. V Ostravě hledají cestu, v Bohumíně pacienty

Národní akreditační úřad (NAU) prozatím programu udělil zkrácenou akreditaci na tři roky, což je u nových programů běžné. „Každoročně musíme NAU v září předložit tzv. kontrolní zprávu, ve které uvádíme dílčí pokroky, kterých se nám meziročně podařilo dosáhnou. Věříme, že se nám za dva roky podaří akreditaci úspěšně obhájit,“ popsala Hanke.