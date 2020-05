Mají čerstvě osmnáct, respektive dvacet let, přesto svou okamžitou pomocí mohou dát příklad i mnohem starším spoluobčanům.

„V médiích se stále obehrávaly zprávy, že nejvíce ohrožení jsou hlavně senioři. V Parlamentu dětí a mládeže jsme si tedy řekli, že by bylo hezké nějak pomoci. I naši bývalí členové se nám hlásili, že mají například k dispozici auta a mohli by jezdit v různých městských obvodech,“ vysvětluje Denis Hradil.

Svou pomoc tak nabídli napříč Ostravou, jenže za odpověď kromě Martinova nikomu nestáli. „Je to menší obvod a jsme tady s Vildou už trochu známí u paní starostky a jiných zastupitelů. Nápad se líbil, tak jsme začali pomáhat,“ usmívá se Hradil.

„Místní klub důchodců a sociální odbor nám pomohly vytipovat nějaké lidi nad 70 let, u kterých nebylo jisté, jestli mají rodinné příslušníky, jež by jim mohli obstarat nákup nebo další věci. Udělala se databáze a my obešli ty konkrétní lidi a ptali jsme se jich, jestli potřebují nakoupit nebo pomoci s donáškou. Později jsme jim ještě nosili roušky,“ popisuje starší z dvojice Vilém Honysz.

V bytových domech navíc vylepili letáky s nabídkou pomoci od městského obvodu. „Na paní starostku se obrátilo několik lidí, kteří služby ihned využili nebo o tom uvažovali,“ podotýká Honysz.

Celkově pomohli zhruba sedmdesáti lidem. „Přece jen Martinov je menší obvod, navíc je tu rodinná zástavba, kde se lidé mohou na někoho obrátit. A byli tu i tací, kteří se nabídli ještě před námi, což mě těší,“ říká.

Přijetí bylo vesměs pozitivní. „Z 99 % procent byli rádi, vítali to a byli překvapení, že tak mladí lidé chtějí pomoct. U pár jedinců jsem si všiml, že přetrvává taková ostražitost. Otevírali na řetízek, ptali se, odkud jsme. Možná to jsou nějaké dozvuky kauz se šmejdy. Nakonec ale byli všichni rádi, že na ně někdo myslí a pomáhá jim,“ vypráví Honysz.

„A ještě jedna věc, co se moc nezmiňuje. Pro seniory je těžké, že se nemohou potkávat s jinými lidmi, navíc, když žijí sami. Tak jsme se snažili prohodit s nimi i pár vět mezi dveřmi, protože bylo vidět, že jim chybí sociální kontakt,“ dodává.

V Martinově už má nyní pomoc seniorům pod palcem městský obvod, angažuje se také organizace Adra. Mladíci však vědí, že starostka Jolana Kavalková by se jim neváhala v případě potřeby ozvat. Vždyť jejich práci sama vyzdvihla.

„Moc jim děkuji, že obešli seniory, u kterých jsme si nebyli jistí, zda mají někoho, kdo se o ně postará a také pomohli roznést roušky,“ kvituje starostka Martinova.

Nyní se tedy aktivní mládenci snaží zapojit jinak, jak Honysz říká, „nekontaktně“. „Poslal jsem pohlednici do havířovského domova seniorů a hledám další. Mohou si je někde vystavit a přijít třeba aspoň na chvíli na jiné myšlenky. Myslím totiž, že je dobré povzbudit seniory i duševně,“ uzavírá jeden z dvojice mladíků, jež mohou jít všem příkladem.