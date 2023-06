Rčení „zraje pro kriminál“ padne jako ulité na mladíka z Ostravy, který má na svědomí desítky nejrůznějších deliktů, včetně násilných činů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Ston

Na dráhu zločinu se vydal jako školou povinné dítě. Za své činy však tehdy nebyl trestně zodpovědný. Vše proto skončilo jen uložení ochranné výchovy. Ani to mu nezabránilo v páchání dalších deliktů.

Jenže v těchto dnech pohár trpělivosti přetekl. Mladík, který má nyní sedmnáct let, putoval do vazby, kam jej poslal Okresní soud v Ostravě. Jde o mimořádné opatření, které se u neplnoletých osob využívá zcela výjimečně. A tato situace nastala u mladého delikventa.

„Opakovaně utekl z výchovného ústavu. Poté se dopouštěl protiprávních jednání. Ve většině případů si po předchozí domluvě se stejně starými komplici vytipovali ženy středního, mnohdy i vyššího věku. Fyzicky je napadli a zmocnili se věcí, které měly při sobě. V jednom případě obviněný využil nepozornosti poškozené a v nestřeženém okamžiku se zmocnil mobilního telefonu, platební karty a dokladů,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Od března letošního roku do těchto dnů mu policisté prokázali sedm zločinů. Obvinili ho hned z několika trestných činů, a to loupeže, krádeže, maření výkonu úředního rozhodnutí a neoprávněného opatření a padělání platebního prostředku.

Vzhledem k jeho kriminální minulosti a zejména nebezpečí, že by z výchovného ústavu znovu utekl a ohrozil další lidi, byl podán návrh na uvalení vazby. Soud jej akceptoval. V případě uznání viny hrozí mladíkovi až pět let vězení. U dospělého by to bylo až deset let.