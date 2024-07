Už bývá tradicí, že někteří školou povinní mladiství vyrazí s vidinou začínajících prázdnin oslavit konec školního roku do hospod a barů. Své o tom ví ostravští strážníci, kteří si na bujaře slavící studenty počíhali nejen ve Stodolní ulici v centru moravskoslezské metropole.

Členové městské policie ve spolupráci s kolegy z Policie České republiky a pracovníkem OSPOD se zaměřili na konzumaci alkoholu mladistvými. Akce probíhala v lokalitách Moravské Ostravy, ve kterých se zdržuje mládež a rovněž v barech a podnicích přímo v ulici Stodolní.

„Opatření zaměřené na konzumaci alkoholu osobami mladšími osmnácti let proběhlo uplynulý pátek ve večerních a nočních hodinách v lokalitě Moravská Ostrava a také v barech a podnicích ve Stodolní. Výsledkem bylo šestnáct mladistvých osob a tři nezletilí pod vlivem alkoholu. Hranici jednoho promile překonaly hned čtyři dívky," konstatoval mluvčí ostravských strážníků Jindřich Machů.

Zkontrolováno bylo celkem padesát tři mladistvých. V rámci těchto kontrol strážníci načapali celkem devatenáct osob pod vlivem alkoholu, kdy převažovaly dívky, kterých nadýchalo celkem třináct.

„Naměřené hodnoty při páteční akci se pohybovaly v rozmezí od 0,19 do 1,37 promile alkoholu v dechu. Hranici jednoho promile alkoholu překročily hned čtyři dívky. Jejich zdravotní stav naštěstí nebyl natolik závažný, aby vyžadoval přivolání zdravotníků. V rámci kontroly měly pozitivní dechovou zkoušku i tři dívky mladší patnácti let, které byly předány do péče rodičům," dodal Machů.

Všemi případy se teď bude zabývat orgán sociálně právní ochrany dítěte. V obdobných akcích budou ostravští strážníci i nadále pokračovat.