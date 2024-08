Rybářství Denas, s.r.o. sídlí ve Studénce v Moravskoslezském kraji. Zabývá se chovem sladkovodních ryb, zejména kaprů, kteří tvoří asi 95 procent jejich produkce. Ryby chová na ploše přes 350 hektarů a celkově jich za rok vyprodukuje zhruba 150 tun.

V Denasu chovají veškeré sladkovodní ryby kromě pstruhovitých. Hlavní rybou je kapr, v rybnících mají také tolstolobiky, amury, líny, štiky, candáty či sumce. Firma nabízí pro zájemce také sportovní rybolov, třeba pro firemní účely nebo oslavy narozenin.

„Jsme progresivní firma, proto spolupracujeme s fondy Evropské unie v oblasti dotací. Snažíme se je využívat na zefektivňování naší firmy. Je to pro nás obrovská pomoc. Jako příklad bych mohl uvést modernizaci naší prodejny, která dostala nový vzhled i vybavení. Naši zákazníci jsou daleko spokojenější, protože jsme schopni poskytovat služby lépe,“ uvedl prokurista firmy Martin Sirotek. V Denasu podporu z fondů EU využívají zejména na menší projekty, které zefektivňují výrobu. Pořídili za ně například bagr a zmodernizovali sádky.

Rybáři stále hospodaří na baštách

Denas se věnuje chovu ryb od začátku devadesátých let minulého století, kdy do podnikání v tomto oboru vstoupil jako majoritní podílník inženýr David Sirotek, otec Martina Sirotka. Firmě se zpočátku příliš nedařilo, protože rybářství bylo celkově v nedobrém stavu. Od té doby se ale firma změnila v dobře fungující organizaci.

„Ty první roky nebyly o nějakém velkém profitu. V momentě, kdy se začalo trošku dařit, tak přišly povodně roku 1997. Byla to obrovská rána, hodně ryb to vyplavilo. A další rána byla pád Union banky,“ vzpomíná Martin Sirotek na důležité momenty v existenci firmy. „Co se týká firmy dnes, tak si myslím, že funguje perfektně. Je to velice zdravá firma, stále se rozvíjíme. Budeme nabírat nového zaměstnance, protože jiný končí po čtyřiceti letech,“ vysvětluje Martin Sirotek.

V současné době má Denas osm stálých zaměstnanců. „Rybářství je rozděleno na celkem pět bašt. Máme pět rybníků v Odrách, další čtyři pak ve vlastnictví a čtyři si pronajímáme od CHKO ve Studénce. Velká bašta jsou bartošovické rybníky a ještě se staráme o tři rybníky v Bravanticích. Zmiňme i Albrechtičky a Novou Horku – tam jsou tři rybníky. Největší rybník je bartošovický dolní, ten má zhruba 73 hektarů,“ popisuje vedoucí výroby firmy Denas Zdeněk Karásek.

Ryby se podle něj i v současné době chovají tak, jak je to dlouhodobě naučené, protože rybařina se příliš nemění. „To, co jsem se učil na škole, to se nezměnilo stovky let a je to pořád stejné. Rybník je takové vodní pole a musíte se k tomu tak chovat,“ dodává.

Mezi největší odběratele Denasu patří Český rybářský svaz. Ten kupuje živé ryby, které jsou nasazovány do revíru. V Moravskoslezském kraji je totiž velká základna rybářů a hodně vodních ploch. Tržní ryby dodávají zpracovatelům i menším prodejcům, zejména v předvánočním období.

Zákazníci se mění

Chování zákazníků se ale v posledních letech mění, prodej kaprů v předvánočním období postupně klesá. V Denasu se připravují na dobu, kdy se tomu budou muset přizpůsobit. „Já se obávám, že se asi něco bude měnit, protože prodej vánočních ryb je rok od roku menší. Takže se zase budeme muset přizpůsobit tomu, co bude zajímavější, a dělat více jiných druhů ryb,“ hodnotí chování zákazníků Zdeněk Karásek.

Na co ve firmě kladou velký důraz, je kvalita dodávaných ryb. „Naše firma se velmi soustředí na jejich kvalitu. Záleží hodně na tom, jaké krmení kupujeme a odkud je. Veškeré potřebné krmivo nakupujeme dlouhodobě vždy u lokálních dodavatelů. I když nejsou nejlevnější. Pravidelně kontrolujeme také kvalitu vody a kvalitu masa. Musíme dělat stále rozbory,“ popisuje Martin Sirotek.

Podle něj je kvalita přitékající vody horší, než byla před třiceti lety. Zatímco dříve byly hodnoty horší ohledně například těžkých kovů, dnes dělají rybářům vrásky na čele látky jako léky či mikroplasty. „Něco se odbouralo, něco přibylo. Státní veterinární správa stále odebírá a sleduje vzorky. Kvalitní ryba je pro nás víc než zisk o pár desítek procent vyšší,“ uzavírá prokurista firmy.