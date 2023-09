Městská nemocnice Ostrava (MNO) měla svou představu o tom, jak by se mělo transformovat oddělení ortopedie. Představu, která nekorespondovala s tím, jak to viděl primář Michal Mačák. Nemocnice mu – k jeho proklamovanému překvapení – dala „na výběr“. Buďto odstoupí, nebo jej z funkce propustí. Primář už na začátku týdne poslal vedení nemocnice jasný vzkaz. „Neshledávám důvod k rezignaci, oddělení prosperuje,“ řekl v pondělí Deníku, jak v dohodnuté lhůtě reagoval.

Pacienti, kteří si služby zkušeného primáře pochvalovali, však nemusí zoufat. Nekončí úplně. „Po jednáních, která se uskutečnila, došlo k odvolání primáře ortopedického oddělení Městské nemocnice Ostrava Michala Mačáka k datu 17. září,“ potvrdil Deníku ředitel nemocnice Petr Uhlig, podle něhož byla hlavním důvodem odvolání rozdílná představa managementu a primáře v poskytování traumatologické péče v MNO.

Odejdi, nebo budeš odejit. Na Fifejdách se blíží konec dalšího zkušeného primáře

„Pan primář zároveň přijal nabídku práce na pozici lékaře na ortopedii, na základě vzájemné dohody na zkrácený úvazek,“ popsal kompromisní dohodu ředitel.

Menší úvazek, ambulance a nové možnosti

Michal Mačák slova o dohodě částečně mírní. „Dohoda to úplně nebyla, když mě vyhodili z pozice primáře, na druhé straně musím ocenit, že mi nabídli možnost zůstat jako ortoped, a to na jakýkoli úvazek si sám určím,“ řekl Deníku Mačák s tím, že pro jeho pacienty se nyní nic nemění a zatím v nemocnici částečně zůstává dál. Primární záběr své práce však přesouvá do své soukromé ambulance, kterou provozuje od roku 1994. K tomu bude hledat i další možnosti, kde se uplatní. Podle informací Deníku už se dohodl v nedaleké nemocnici.

Exodus z Městské nemocnice Ostrava: Fifejdy přicházejí o lékaře

Mačák už také blíže popsal, v čem byl ve vedením nemocnice v neshodě. „Říkal jsem, že nejde, aby ortopedie převzala traumatologii pod sebe. Ale stane se to. Na oddělení zůstávají lidé, kteří mě také utvrzovali v tom, že to nelze, a jeden z nich se o to teď zkrátka bude muset na základě pokynů vedení pokusit,“ přiblížil situaci ze svého pohledu Mačák, který by se ve svém úsudku rád mýlil.

Kdo bude nový primář?

V rámci možností za nejmírnější řešení považuje tyto závěry i zástupce zřizovatele – náměstek ostravského primátora pro zdravotnictví Michal Mariánek. „Já zpravidla nikdy nezasahuji do personálních záležitostí, za to je odpovědný ředitel nemocnice. A důvody, které vedly nemocnici k odvolání primáře Mačáka, měly organizační podtext. Jsem však rád, že se dokázali alespoň takto dohodnout. Pan doktor je zkušený operatér, bude v nemocnici nadále působit a nový primariát se zároveň bude dál vyvíjet směrem, který vedení nemocnice žádá,“ shrnul situaci Michal Mariánek.

Ortopedii na Fifejdách, jak už Deník minulé pondělí informoval, převezme stávající ortoped Milan Piatkovský. „Jsme spolu zadobře a za mě, když už to došlo do této fáze, je to dobrá volba. Sám jsem zvědav, jestli se mu nový plán s převzetím traumatologie podaří,“ dodal primář, který ve funkci skončí v neděli.