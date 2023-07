ANKETA: Móda na Colours of Ostrava. Který outfit se vám líbí nejvíce? Hlasujte

/FOTO, VIDEO/ Třpytky, síťky a zvířecí vzory. Festival Colours of Ostrava není jen o hudbě, ale také o módě. Své oblečení si někteří návštěvníci připravují i několik dní dopředu, aby na festival vynesli to, co je podle nich zajímavé. Podívejte se, jak letošní móda na festivalu vypadala a hlasujte v anketě, co se vám líbilo nejvíce.

Móda na festivalu Colours of Ostrava, 22. července 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková