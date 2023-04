Je hlasem - a díky multimediální kostce pod stropem Ostravar Arény - také jednou z tváří hokejových Vítkovic. Moderátor Lukáš Hudeček má široký pracovní záběr, před Vítkovicemi ostatně dělal hlasatele fotbalovému Baníku Ostrava. Jak se tyto práce liší? Co je pro něj nejtěžší? Jaké kuriózní i šťastné okamžiky na hokeji zažil? Jak ze své pozice vidí ostravskou atmosféru a co dělá, když se mu nelíbí ráz utkání?

Dříve jste byl hlasatelem při zápasech Baníku, na hokeji je to ale mnohem více o moderátorské činnosti, souhlasíte?

Je to určitě tak, člověk je vidět i na kostce a celkově té práce je víc. Hokej to svými pauzami umožňuje, na fotbale člověk hlásí jen standardní zápasové záležitosti a program o přestávce.

Baví vás tedy práce pro Vítkovice víc?

Není to o větším naplnění, ale je to zajímavější i více stresující. Navíc při hokeji má člověk sluchátko v uchu a musí poslouchat také pokyny z režie, na fotbale jsem nad sebou „bič“ neměl. Tady mám scénář a musím poslouchat, kdy je prostor pro danou informaci.

Co je pro vás při zápasech nejtěžší? Nesplést krkolomná jména na soupiskách hostů, nabudit k fandění domácí publikum, nebo něco jiného?

Určitě ta soupiska, někdy jsou jména vážně zákeřná. Zvláště, pokud jsou to Kanaďané nebo Američané, je třeba si zjistit, jestli se jméno čte francouzsky nebo anglicky. V sérii s Hradcem to byl případ Christopha Lalancetta, někdy písmenka nesedí, jak by člověk očekával. Samozřejmě, že se pak někdy přeřeknu.

Jak byste ze svého pohledu popsal fanoušky a diváky v Ostravar Aréně? Tvoří to pověstné ostravské peklo?

Fanoušci v Ostravě a okolí, kteří jezdí na fotbal a hokej, jsou vynikající. Avšak při play-off – a nejen v něm – bylo vidět, že je potřeba je rozdělit na fanoušky a diváky, kdy jedni fandí a povzbuzují tým a druzí se musí nechat strhnout. Přijdou totiž třeba jen na hvězdu soupeře, rivala nebo na rozhodující utkání play-off. Je pak smutné, že ti, kteří fandili celou sezonu, ale nesehnali lístek, se do arény nedostanou. Někdy je v publiku fanoušků víc než diváků, bývá to však i obráceně.

Ptal jsem se záměrně, protože při srovnání atmosféry v některých jiných halách Ostrava v mých očích někdy trochu zaostává. Do jisté míry je to dáno samotnou halou, ale zároveň mi přijde, jakoby se mnohdy šli Ostravané do haly na hokej vyloženě „podívat“. Co vy na to?

Souhlasím, je to o tom, jaký soupeř přijede. Jestli jde o Kladno s Jágrem, nebo o 7. zápas semifinále play-off. My máme pódium vedle kotle domácích, takže je slyšíme pořádně, na druhé straně haly je to už jiné. Ostravar Aréna však není hala přizpůsobená hokeji, kde jsou tribuny strmější. Poslední řady jsou daleko od ledu a celkově to pak vyznívá, že hala působí klidně.

Zmínil jste 7. zápas play-off. I na něm jste ale musel publikum opakovaně vyzývat, ať fandí, nejenom kouká, a vytvoří hráčům adekvátní atmosféru…

Ano, to je pravda. I v diskusích na internetu jsem četl, že spousta lidí, jež chodila pravidelně, si v předprodeji v tom shonu nestihla koupit lístek, ale byli tam tací, kteří se na hokej podívali podruhé potřetí, neznají pokřiky a někteří ani nevěděli, kde sedí. Navíc už ani nezbyly z předešlého zápasu tleskačky. Snažili jsme se to s DJ Lumírem Mořkovským hecovat, abychom rozburcovali halu, protože kluci na ledě vnímají, když lidé fandí, a vlévá jim to více energie do žil. I když to nyní nestačilo…

Jaký nejkurióznější nebo nejvtipnější moment jste za ty roky na moderátorsko-dýdžejském pódiu, nebo i jinde v hale, zažil?

Tuším, že dvakrát jsme tam měli žádost o ruku, kterou jsme promítali na kostce. Naštěstí to vždy dopadlo dobře, slečna souhlasila a nevznikl trapas. Pokud jde čistě o hlasatelství, jednou se mi stalo, že jsem spletl název haly a vrátil se zpátky do roku 2014, kdy se jmenovala podle jiného titulárního sponzora. To mi tehdy dali z režie sežrat, proč prý zvu lidi na kdovíjaký zápas do jiné haly. Za ty roky ale člověku název zkrátka utkví v hlavě.

To by byly kuriozity. Na hokeji jste ale našel i štěstí, že ano?

Je to tak. Nebylo to přímo na vítkovickém hokeji, ale na mistrovství světa v para hokeji, kde jsem se sblížil s vedoucí roztleskávačkou. Vídali jsme se na více akcích, ale tam jsme se více seznámili a dnes jsme zhruba rok a půl partnery, což nám někteří fanoušci závidí. Ne že by mi to přímo řekli, ale samozřejmě každý po nich pokukuje a měl by o ně zájem. Lidé jim pak píšou, že je zdraví a ptají se, jestli jsou zadané. No a v případě té mé jsou pak zklamaní.

Jaká byla letošní úspěšná sezona z pohledu moderátora? Cítil jste větší symbiózu fanoušků s týmem, zkrátka že Ostrava žila hokejem?

Určitě ano, projevilo se to i na návštěvnosti, která byla v průměru asi o dva tisíce lidí vyšší. Když chodily čtyři tisíce, přičemž hala má kapacitu téměř deset tisíc, bylo to bohužel znát. Díky výsledkům se však postupně zaplňovala a poslední dobou mnohdy jen sektor hostů chyběl k vyprodání. Hokej byl stěžejní téma. Každý se ptal na Vítkovice, přál jim postup do finále, aby bylo regionální derby. Tato sezona přitáhla po covidu fanoušky zpátky do hlediště. Možná i s ohledem na výsledky fotbalového Baníku to některé táhlo spíše na hokej, protože viděli, že to klukům jde, a upřednostnili hokej před fotbalem. Chtěl bych proto fanouškům za letošní sezonu poděkovat, jejich zájem jsme viděli i na autogramiádách. Věřím, že příští sezona, která začne díky Lize mistrů už v srpnu, bude ještě lepší.

Bylo snadné nechat se strhnout někdy skutečně kvalitní atmosférou? A je to pro vaši práci vůbec žádoucí?

Jsme s Lumírem sehraná dvojka, on si občas klepne nějaké „bum bum“ tóny do skandování, poslouchá melodii a kolikrát ani neví, že přiživuje vulgarity. (směje se) Naopak já musím vulgarity nahlásit do režie, ať promítnou upozornění na kostku, aby klub nebyl pokutován. Fanoušci to ale moc nevnímají, ostatně i z fotbalu vím, že jakékoli umravnění je spíše ještě popudí, ale taková jsou pravidla a nechceme přece, aby to odskákal klub. Ale vezmu-li to obecně, tak tím, že moje pozice není vázána pravidly, jaké má například hlasatel v boxu časoměřičů, můžu se nechat trochu strhnout. Někdy dostávám i pokyny přímo od klubu nebo z režie, jak by to které utkání chtěli vést. Snažím se taky fanoušky nabudit, aby třeba zatlačili na rozhodčí, když vidíme, že nepískají férově. Letos bylo několik momentů, které nás mohly poškodit. Samozřejmě nepoukážu přímo na rozhodčí, ale nabudím lidi tak, aby jim to dali „sežrat“.