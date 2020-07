Závod, ve kterém závodí smíšené týmy zdravých sportovců a sportovců s hendikepem, odstartoval včera 28. července a potrvá do 1. srpna. Účastníky jsou čtyř nebo osmičlenné cyklistické týmy, v nichž musí být minimálně jeden člověk s jakýmkoli druhem postižení. Náročnou trasu tým musí zvládnout v limitu 111 hodin.

Podpořit Rebeku a stát se fanoušky týmu MŮŽETE ZDE



Sledovat aktuální dění na trase závodu MŮŽETE ZDE

„Cílem není dosáhnout nejlepšího času, i když i o to se budeme samozřejmě snažit, ale hlavně ukázat, že nehendikepovaní i hendikepovaní mohou dohromady tvořit fungující tým, a to nejen při sportovních podnicích. A pomoci člověku, který se řízením osudu potýká s nelehkou situací a navzdory těžkému úrazu či nemoci má vůli žít co nejaktivnější život. A to pětiletá Rebeka rozhodně má. Chceme pro ni vyšlapat peníze, aby jí její rodiče mohli dopřát finančně náročnou rehabilitaci, díky které dělá malá bojovnice velké pokroky,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě a kapitán týmu Tomáš Kotyza. Věří, že i v situaci komplikované koronavirem cyklistický tým vše zvládne.

„Tak jako v minulých letech, kdy jsme si v některých chvílích sáhli na dno svých sil. V týmu s námi jede i Jiří Zdrálek. Je pro všechny ohromnou inspirací. Dokazuje, že i s hendikepem je možné vést plnohodnotný život, a navíc pomáhat ostatním,“ dodal ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.

Podpořit krajské cyklisty a Rebeku Bábovou může i veřejnost. Moravskoslezský kraj společně s neziskovou organizací Colliery srdcem připravil doprovodnou akci, do které se může zapojit kdokoli.

„Na parkovišti před krajským úřadem v Ostravě budou ve středu 29. července od 7 do 18 hodin v provozu crossfitové trenažéry SkiErg, BikeErg, AssaultBike a také speciálně upravené kolo na ruční pohon HandBike, které si návštěvníci budou moci vyzkoušet. Každý zdolaný kilometr na kterémkoliv trenažéru je směnitelný na koruny, které navýší Rebečino konto pro potřebnou rehabilitaci. Přijďte si zasportovat a pomoci dobré věci,“ pozval Tomáš Kotyza.