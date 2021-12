„Podle dat krajských hygieniků je právě ve školách velká část clusterů, tedy ohnisek, kde se šíří nákaza. Mezi nejmladší generací máme zatím ještě pořád poměrně nízkou proočkovanost a co si budeme povídat, mladí lidé a děti nejsou vždy tak uvědomělí, aby důsledně dodržovali epidemiologická opatření. A tak chceme situaci řešit také dobrovolným testováním žáků a pedagogů, kteří to povinné nemají. Záleží jen na nich, zda chtějí mít jistotu, zda právě oni nevědomky koronavirus nešíří,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo 22. listopadu tohoto roku mimořádné opatření, které stanovuje povinnost testování ve školách. Antigenní testy musí podstoupit žáci a zaměstnanci škol, kteří nejsou očkovaní proti covidu a ti, kteří onemocnění v posledním půlroce neprodělali.

Pro tyto účely kraje pravidelně od státu dostávají potřebné množství testovacích sad, které jsou následně distribuovány na obce s rozšířenou působností. Kraj nyní ze svých zásob svým školským zařízením rozdělil 14 250 antigenních testovacích sad a vyzval ředitele škol, aby dobrovolné testování umožnili i těm, kteří ho nemají ministerstvem nařízené. Krajský úřad připravuje nákup dalších 40 tisíc testů za dohromady 1,4 milionu korun.

„První várku testů rozvezou ve čtvrtek 9. prosince zaměstnanci krajského úřadu do všech šesti okresů v regionu. V každém z nich jsme určili spádovou školu, ve které si zástupci ostatních krajem zřizovaných škol testovací sady vyzvednou. Všechny naše ředitele jsme dopisem poprosili o spolupráci, věřím, že naši snahu podpoří a dobrovolné testování na svých školách zájemcům umožní. Také jsme po projednání na Krizovém štábu Moravskoslezského kraje vyzvali zřizovatele všech ostatních škol v regionu, aby se k nám připojili a také oni ve svých školských zařízeních dobrovolné testování očkovaných realizovali,“ prozradil hejtman kraje Ivo Vondrák.

Zájemci o dobrovolné testování se budou moci otestovat v příštím týdnu. Další kola tohoto dobrovolného testování kraj připravuje na začátek příštího roku.

„V rámci nákupního systému Moravskoslezského kraje pořídíme na rozšířené testování ve školách celkem čtyřicet tisíc testů. Náklady ve výši 1,4 milionu korun pokryjeme z financí, které máme v krajském rozpočtu vyčleněny na řešení koronavirové krize. Tento balík peněz čítal přes 72 milionů korun, které jsou využívány pro potřeby nemocnic, sociálních zařízení, ale také například na nákupy ochranných prostředků,“ vyjmenoval hejtman kraje Ivo Vondrák a upozornil, že pro očkované i pro ty, kteří v posledních šesti měsících covid prodělali, je testování dobrovolné, u nezletilých žáků pouze za předpokladu souhlasu zákonných zástupců.

„Všichni si už přejeme, aby to otravné a únavné covidové období skončilo. A jestli existuje nástroj, který může šíření nákazy zastavit nebo alespoň zpomalit, musíme po něm sáhnout. Děkuji proto všem ředitelům i zaměstnancům škol, že naši snahu podpoří. A neodpustím si zopakovat mou výzvu ke všem lidem v našem kraji: Prosím, vydržme to, dodržujme opatření, buďme trpěliví. A nechme se očkovat. To je jediná cesta, jak se vrátit k normálnímu životu,“ uzavřel hejtman kraje Ivo Vondrák.