Největším podporovatelem sociálního podnikání v Česku je Moravskoslezský kraj. Z rozpočtu vyčlení letos 3 miliony korun na podporu projektů celkem 12 žadatelů. Díky těmto příspěvkům mohou firmy vytvářet pracovní místa pro lidi se zdravotním či sociálním hendikepem.

Ilustrační foto - Krajský úřad - Moravskoslezský kraj | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Žádný jiný kraj v Česku nepodporuje sociální podnikání tak, jako Moravskoslezský. Také letos přispěje sociálním podnikům finanční prostředky na zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření nabídky pracovních míst pro lidi se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.

„Zaměstnávání znevýhodněných osob může pro firmy znamenat určitou zátěž, a to nejen legislativní. O to více si vážím jejich ochoty nabízet lidem se sociálním nebo zdravotním hendikepem práci. Dávají jim šanci na lepší život, a hlavně na to, aby se cítili plnohodnotnou součástí naší společnosti. Proto Moravskoslezský kraj sociální podnikání podporuje. Letos přispějeme dvanácti firmám v souhrnu tři miliony korun,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil.

Krajskou dotaci mohou získat podniky sdružené v Klastru sociálních inovací a podniků SINEC nebo evidované Ministerstvem práce a sociálních věcí.

„Za krajské peníze si mohou podnikatelé a podniky vybavit provoz nebo ho zrekonstruovat, také si mohou zaplatit například digitalizaci výroby. Každá pracovní pozice, kterou se nám podaří zachovat nebo dokonce vytvořit, je investicí do budoucnosti a stability našeho regionu a zlepšení kvality života všech jeho obyvatel,“ připomenul Navrátil.

Jedním z nejvýznamnějších projektů letošního roku, v rámci podpory sociálního podnikání v kraji, je příspěvek na nákup výdejních automatů na včelí produkty v Šilheřovicích. „Podnik Medoo Silesia přišel s nápadem, jak posílit prodej svých produktů i mimo sezonu. Zatím svůj prodej cílí na návštěvníky farmářských trhů v areálu šilheřovického zámku. Pořízení automatů a jejich rozšíření na další místa pomůže zvýšit prodej společnosti, která podle našich informací zaměstnává nejen lidi se zdravotním postižením, ale také třeba azylanty, nebo dokonce osoby po výkonu trestu. Všichni tito lidé si zaslouží druhou šanci nebo podmínky na zlepšení životní situace,“ dodal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Podpory se dostane třeba také Charitě Opava, která bude moci pro své chráněné dílny nakoupit vysokozdvižný vozík.