„Kůrovcové dřevo se těží v oblastech a vozí po cestách, které nejsou na takovou zátěž stavěny. Těžká auta je ničí. Opravit místní komunikace je zejména pro menší obce finančně velmi náročné, pro některé nerealizovatelné. Proto Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační program, ve kterém si obce mohou říct o peníze na tyto opravy. Moravskoslezský kraj navíc vyčlenil ze svého rozpočtu 12,8 milionu korun, aby obcím ještě ulehčil a pomohl jim uhradit vlastní podíl na nákladech,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.

V dotačním programu Ministerstva pro místní rozvoj je pro Moravskoslezský kraj alokováno 64,1 milionu korun.

„Obce mohou získat na jednu akci od půl do deseti milionů korun a až 60 procent skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Zbývajících 40 procent nákladů by měl hradit příjemce dotace. Vzhledem k tomu, že náš region je významně zasažen dopady kůrovcové kalamity, rozhodli jsme se, že Moravskoslezský kraj podpoří své obce a bude opravy místních komunikací spolufinancovat. Díky tomu se tak obce, které požádají o dotaci, budou vlastními zdroji podílet na opravách pouze do 20 procent celkových nákladů projektu,“ upřesnil náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Krkoška.

Upozornil, že o dotaci je nutné požádat ministerstvo do poledne 10. září a mít potvrzení krajského úřadu o stavu vytěženého dříví pro danou oblast. V případě, že projekt obce bude v rámci ministerské výzvy podpořen, může obec poté požádat Moravskoslezský kraj o spolufinancování akce.