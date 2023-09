Vojenským speciálem se první zářijový den odpoledne vrátili moravskoslezští hasiči z odřadu pomáhajícího likvidovat v Řecku největší požár v Evropě za posledních dvacet let. Na ostravské letiště v Mošnově je přišli přivítat domů nejen nadřízení, ale i jejich rodiny včetně dětí. Setkání tak bylo nejen šťastné, ale mnohdy i dojemné.

Přílet hasičů z Řecka, 1. 9. 2023. | Video: Radek Luksza

„Zásahy byly extrémně náročné, neboť tam panovaly velmi vysoké teploty. Oblast, ve které jsme byli nasazeni, je navíc známá tím, že se tam velmi často i velmi rychle mění směr větru, což má zásadní vliv na způsob a směr šíření požáru. Vytváří nebezpečné situace,“ popisoval jejich velitel Jiří Němčík situaci v Řecku.

CZERTi, neboli členové Czech Emergency Response Team (Českého týmu pohotovostní reakce) například ještě ve středu zachránili jednu z vesnic nedaleko řecko – turecké hranice před příchozí ohnivou frontou za noci z horního směru, zatímco ve čtvrtek ráno ji bránili už odspodu, jelikož se vítr obrátil.

„Té nesazažené části hrozilo, že se do ní požár přenese ze zcela opačné strany. A tak to tam chodilo pořád …“ uvedl Němčík.

Tým moravskoslezských hasičů to každopádně hodně sblížilo, na letišti v Mošnově se chlapi – z části nastupující do autobusů sboru a do svých aut – bouřlivě loučili.