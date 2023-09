Zastupitelé Moravskoslezského kraje začátkem září odhlasovali téma o převodu a výkupu pozemků pro stavbu armádního logistického centra na mošnovském Letišti Leoše Janáčka. Zároveň zamítli návrh komunistů na vyhlášení krajského referenda o tomto projektu. Komunisté ho proto chtějí dosáhnout alternativní cestou.

Mošnovské letiště, Dny NATO, vlevo nahoře zastupitel MS kraje Josef Babka (KSČM), vlevo dole bývalý hejtman a zastupitel MS kraje Ivo Vondrák (OK). | Foto: Koláž Deníki/Lukáš Kaboň

„Jsme pro to, aby tu byla armáda ČR, a bojujeme proti tomu, aby tato základna byla rozšířena pro potřeby armády Spojených států. Smlouva totiž umožňuje stavět cokoli, z malého území je dnes plocha o třetinu větší, proto nečekejte, že na to budou mít všichni stejný názor jako vy.“

Těmito slovy shrnul postoj komunistů k výstavbě logistického centra Armády ČR na letišti v Mošnově Josef Babka (KSČM) začátkem září na krajském zastupitelstvu.

Slovní přestřelka Josefa Babky s Ivo Vondrákem

Komunisté na něm také navrhovali vyhlásit krajské referendum o této otázce, návrh však koalice, která má v zastupitelstvu většinu, nepodpořila. Došlo také ke slovní přestřelce Josefa Babky s Ivo Vondrákem, který v minulých měsících a letech za kraj ještě coby hejtman projekt s ministerstvem obrany projednával.

O čem rozhodli zastupitelé? Armádní základna na letišti Mošnov opět budila emoce

„Nevidím důvod, proč by se mnou měla vláda projednávat to, jestli někomu pak pozemek poskytnou. Je to Česká republika a my jsme její součástí. A Česká republika je součástí NATO. Nikdy jsme neplánovali, že tento hub bude základnou pro americké vojáky, ale také jsme nikdy neviděli to, co se děje na Ukrajině, že ruský agresor střílí na nemocnice, školy a tržiště. Musíme mít systém na obranu republiky a musíme mít partnery. Nejsme schopni sami sebe ochránit, taková je realita,“ vysvětloval zastupitelstvu Vondrák v reakci na kritiku komunistů, že projekt je nepřehledný a vlastně nikdo neví, kdo a proč bude armádní centrum využívat.

Pro komunisty však téma na zastupitelstvu, kde projektu odpadly poslední územní překážky, neskončilo. Rozhodli se zkusit dosáhnout hlasování veřejnosti o souhlasu s armádním centrem druhou možnou cestou. „A tou je návrh přípravného výboru, který musí podpořit nejméně šest procent oprávněných voličů v daném kraji,“ stojí v prohlášení komunistů.

Podpisy budou sbírat stovky aktivistů

Čtyřčlenný přípravný výbor už zpracoval návrh na vyhlášení krajského referenda a na svých webových stránkách zveřejnil podpisové archy.

„Souhlasíte s bezúplatným převodem nemovitostí ve vlastnictví Moravskoslezského kraje na ČR - Ministerstvo obrany pro potřeby Logistického centra AČR - Mošnov, které, jak vyplývá z Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými v oblasti obrany, bude využívat i armáda Spojených států amerických?“ ptá se přípravný výbor na podpisové listině.

Dny NATO skončily, letos přilákaly 185 tisíc lidí, tahákem byly stíhačky

Trvalé i dočasné umístění podpisových archů přípravný výbor oznámí na webu kscm.cz a dalších stránkách a sociálních sítích. „Do sběru podpisů občanů-voličů Moravskoslezského kraje se zapojí stovky aktivistů s cílem dosažení uvedených šesti procent oprávněných voličů, což představuje necelých téměř 60 000 občanů,“ deklaroval zmocněnec přípravného výboru Josef Babka.

K TÉMATU: Základna, hub nebo centrum?

Ministerstvo obrany a Moravskoslezský kraj chystaný projekt na mošnovském letišti označují jako armádní hub. Laicky řečeno jde o vojenské logistické centrum, které bude využívat Armáda ČR. Mezi lidmi se všeobecně ujalo označení vojenská základna, ačkoli se tomuto označení kraj se státem v označení vyhýbají.