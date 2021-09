Jak již Deník informoval, krajský úřad minulý týden zahájil řízení o úpravě dopravního režimu na mostě. Námitky a připomínky bylo možné podat do pátku 3. září. Již se zdálo, že návrh projde bez problémů. Jenže…

Semafory

„Z dopravního inspektorátu dorazil dopis, který nám rozhodnutí o povolení vjezdu v časech 19 až 5 hodin posunul na neurčito. Nejedná se o záporné stanovisko, ale o žádost, kdy pro jejich rozhodnutí potřebují doplnit další skutečnosti. Chtějí znát časové rozmezí, kdy se budou střídat protisměrné signály kyvadlové dopravy a výpočet množství vozidel na jeden signál,“ uvedl starosta Ostravy-Hošťálkovic Jiří Jureček.

Společně se starosty dalších dvou ostravských čtvrtí (Lhotky a Petřkovic) a Sdružením obcí Hlučínska již několik měsíců usiluje alespoň o částečný průjezd mostu, jehož uzavření pocítily desítky tisíc lidí.

Hledání kompromisu

Sdružení obcí Hlučínska a zmínění ostravští starostové společně s Ředitelstvím silnic a dálnic i dalšími institucemi pracovali na kompromisním řešení od června. Původně chtěli průjezd od 18 do 6 hodin. S tím ale nesouhlasil dopravní podnik, podle kterého by se v ranních hodinách mohly u semaforů tvořit kolony. S osmnáctou hodinou měli zase problém stavbaři. Argumentovali tím, že práce na mostě někdy probíhají i v podvečerních hodinách. Nakonec se našel kompromis v podobě intervalu od 19 do 5 hodin.

Nemilé překvapení

Aktuální požadavek dopravního inspektorátu starosty nemile překvapil, zejména proto, že na žádném z předchozích jednání se o něčem takovém nehovořilo. „Za tři měsíce ani na jednom jednání tyto podmínky nikdo nezmínil. Smůlou je, že na jednání z dopravní policie chodili úplně jiní lidé, než kteří o tom rozhodují,“ dodal Jureček, podle kterého budou ještě během pondělí připraveny propočty. „Aby nejpozději během úterý byla zaslána odpověď. Pak budeme čekat na stanovisko dopravní policie. Na jejím základě rozhodne krajský úřad. Výsledek a termín rozhodnutí nelze vůbec predikovat…,“ uzavřel Jureček.

Rekonstrukce mostu přes řeku Odru začala 1. června. Plánována je do konce listopadu. Podle informací Ředitelství silnic a dálnic se práce v srpnu přesunuly na druhou polovinu mostu. Řidiči osobních vozidel musejí pro cestu do Ostravy volit objízdné trasy, ta hlavní vede přes Ludgeřovice, Petřkovice a Koblov. Další varianta je cesta přes Polsko. Této možnosti v pondělí využila řada motoristů. Po ránu se totiž tvořily kolony až do Ludgeřovic. Motoristé se proto na silnici otáčeli a vyráželi přes Markvartovice a Šilheřovice do Polska a na dálnici D1.