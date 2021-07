Jaká je situace dnes? Z jižního směru uzavřené sjezdy z Rudné ulice: Do konce srpna v ulici Nad Porubkou na hranici se Svinovem kvůli stavbě okružní křižovatky u nového marketu Lidl a do půlky prosince v ulici 17. listopadu z důvodu opravy mostu přes potok Porubka.

K tomu od vozovny v Porubě na smyčku Vřesinská (a k nemocnici, univerzitě i letnímu koupališti a dále až do Budišovic - Zátiší) nejezdí o prázdninách tramvaje, tam i zpět se přesedá na autobusy. A samozřejmě je třeba počítat ještě s motoristy, co musí skrze Porubu na Hlučínsko, když to přes Odru v Přívoze nejde…

A teď se dočkají celkové rekonstrukce, jak už Deník informoval včera zde, oba mosty nad řekou Odrou (i v Nové Vsi). Jejich stav je špatný - svědčí o tom i fotogalerie výše.

Most přes řeku Odru v ulici Opavská v Ostravě-Porubě čeká rekonstrukci, snímky z 13. července 2021.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Omezení a uzavírky budou podobné jako vloni a předloni, když se pracovalo na svinovských železničních mostech. V každé etapě tu zůstane průjezdný jeden pruh v obou směrech plus speciální pruh určený autobusům,“ komentoval průběh náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka.

V zimě čeká stavaře pauza a provoz se obnoví. Práce začnou v Opavské ulici od čtvrtka 15. července, potrvají 390 dnů a vyjdou na 71 600 000 Kč.

„Mosty budou mít nové živičné vrstvy, izolace i zábradlí, zrenovují se mostní římsy i závěry. Ocel dostane protikorozní vrstvu a beton nové sanační omítky. Součástí rekonstrukce bude i repase ložisek a oprava veřejného osvětlení,“ popisuje náměstek hejtmana objem chystaných prací.

Do západní části města se tak víceméně bez problémů dostanou v nejbližším období snad jen cyklisté – jim (ale i pěším) to umožňuje bývalý železniční most přes Odru mezi Novou Vsí a Dubím. Lidé si teď utahují z „odříznutí“ Poruby od Ostravy; prý jako o povodních v sedmadevadesátém.

„V jednu chvíli skutečně hrozilo uzavření všech příjezdů,“ přiznává Martin Otipka z úřadu Poruby. Skoro sedmdesátitisícový obvod od zimy bojuje na více frontách, ať takováto komplikace nenastane. A daří se mu dosáhnout určité koordinace stavebních prací, které se už nepřekrývají.

„Na jednu stranu jsme pochopitelně rádi, že u nás správci renovují komunikace. Na druhou to přináší lidem velké problémy pramenící z toho, že skoro každá stavba má jiného investora,“ líčí Otipka. Tu opravuje kraj, tam ŘSD či soukromá firma, což radnici ztěžuje úsilí uzávěry ovlivňovat.